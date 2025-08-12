Embajador de EEUU en Colombia rinde honores fúnebres al senador Miguel Uribe en el Congreso

Velatorio del senador Miguel Uribe en el Congreso de Bogotá el 11 de agosto de 2025 AFP

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 11 de agosto, 2025

El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, John T. McNamara, asistió este lunes al Congreso colombiano para rendir homenaje al senador Miguel Uribe Turbay, quien falleció dos meses después de sufrir un ataque de sicariato en Bogotá.

#Colombia | A esta hora llega al Congreso el embajador de Estados Unidos John McNamara junto al abogado de Miguel Uribe Turbay. pic.twitter.com/Qr0vwjhPvD — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) August 12, 2025

El legislador, de 39 años y una de las figuras más críticas del presidente Gustavo Petro, recibió tres disparos —dos de ellos en la cabeza— durante un mitin político el pasado 7 de junio. Desde entonces permanecía en estado crítico en la Fundación Santa Fe, sometido a múltiples cirugías y soporte vital.

Junto a McNamara estuvo el abogado de la familia, Víctor Mosquera Marín. El diplomático sostuvo una breve conversación con María Claudia Tarazona, viuda del senador, en medio de los homenajes póstumos celebrados en el recinto legislativo.

En un comunicado, la Embajada de Estados Unidos expresó su “profundo lamento” y “tristeza” por el asesinato, transmitiendo condolencias a la familia.

“Estados Unidos rechaza la violencia política en todas sus formas. Hacemos un llamado para que los responsables enfrenten todas las consecuencias de acuerdo con la ley y reafirmamos nuestro compromiso con la estabilidad, la seguridad y el futuro democrático de Colombia”, declaró McNamara.

Comunicado oficial del Encargado de Negocios, John McNamara, ante el fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay @MiguelUribeT. pic.twitter.com/AYjl3sak5T — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) August 11, 2025