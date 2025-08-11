"A Petro lo vamos a derrotar": Miguel Uribe, una de las bestias negras del controvertido presidente colombiano

Publicado por Alejandro Baños 11 de agosto, 2025

El 7 de junio, un joven aspirante a presidir Colombia fue víctima de un atentado mientras ofrecía un mitin en el barrio de Modelia, ubicado en Bogotá. Él era Miguel Uribe Turbay, de 39 años, con una trayectoria legislativa de más de una década y miembro de una de las dinastías más conocidas dentro del ámbito político del país. Dos meses después de sufrir aquellos disparos, el precandidato presidencial no pudo salir adelante y murió en el hospital en el que se encontraba ingresado.

Uribe era uno de los mandatarios opositores con más futuro, con más posibilidades de hacer virar a un país inmerso en un rumbo progresista. Hasta que recibió aquellos disparos que, 65 días después, provocarían su muerte, el precandidato no se detuvo en hacer frente -mediante la palabra- a las políticas del actual Gobierno colombiano. Tanto que se convirtió en una de las bestias negras de Petro.

"A Petro lo vamos a derrotar"

Horas antes de recibir aquellos disparos que terminarían por acabar con su vida, Uribe publicó un mensaje claro en el que expuso cuál era su principal objetivo si es que resultaba ser el candidato de su partido -Centro Democrático- para las elecciones presidenciales que se celebrarán entre mayo y junio del próximo año: "A Petro lo vamos a derrotar".

"Todo lo que debamos hacer en defensa de la democracia, lo haremos. A Petro lo vamos a derrotar. Es el deber que tenemos con el país. Es momento de unidad. Colombia tiene futuro", escribió Uribe.

Pero ese "a Petro lo vamos a derrotar" no era una simple frase electoralista. Uribe ofreció argumentos, razones que exponían las vergüenzas del Gobierno o que retrataban a un presidente marcado por un pasado criminal.

"Cobarde y cínico. Gustavo Petro ataca con calumnias a quienes le perdonaron sus crímenes. Fue Petro quien empuñó armas y participó de un grupo criminal. Fue el M-19 el que asesinó, torturó, secuestró e incendió el Palacio de Justicia. No permitiremos que vuelvan a los verdugos salvadores ni a los víctimas victimarios. No permitiremos que reescriban la historia. Con nosotros se acaba la impunidad", dijo.

El exaspirante presidencial, en otra de sus intervenciones, también reprochó al presidente por esforzarse en eliminar la separación de poderes en Colombia. "Es inaceptable que Gustavo Petro siga presionando al Congreso, insista en su afán de desconocer la separación de poderes y le mienta al país sobre la decisión de un juez que no ha ordenado repetir ninguna votación", señaló.

Sobre determinadas políticas del Gobierno de Petro, Uribe prometió que acabaría con ellas, como, por ejemplo, con el "fanatismo ambiental" y la "teoría del decrecimiento". También mostró una frontal oposición cuando el presidente planteó una consulta popular para llevar a cabo una reforma laboral que, según Petro, beneficiaría a todos los ciudadanos.

"Que le quede claro a Gustavo Petro que lo vamos a detener y a derrotar. Esta pesadilla termina el 7 de agosto del 2026. Su intento de convocatoria de la consulta popular es ilegal", declaró Uribe.