Las ventas globales de McDonald's caen por primera vez en cuatro años

Publicado por Rosana Rábago Sainz Verificado por 30 de julio, 2024

Las ventas en las tiendas de McDonald's han bajado por primera vez en los últimos cuatro años. Según informó la cadena de comida rápida durante sus resultados trimestrales, en total, los clientes dejaron de comprar en sus distintos establecimientos se situaron en un 1% respecto al trimestre anterior.

Los datos, sin embargo, varían en función del mercado. Según informó Bolsamanía, en Estados Unidos, las ventas disminuyeron únicamente un 0,7% mientras que en países europeos como Francia y Alemania este mismo parámetro se situó en el 1,1% y en países como China y Japón esta cifra se redujo en un 1,3%.

El descenso, explicó el director ejecutivo de McDonald's, Chris Kempczinski, se debió a que los consumidores se habían vuelto "muy selectivos" con sus gastos.

De esta forma, detalló durante su llamada con los inversores, su elección no se basaba en preferir otro restaurante de comida rápida sino, más bien, en que preferían comer en casa y así buscar "otras formas de economizar":

"Estamos viendo una caída en el comercio, peor lo que estamos viendo es que la pérdida de los consumidores de bajos ingresos es mayor que el beneficio de la caída. Lo que estamos viendo es que, en muchos casos, los consumidores de bajos ingresos abandonan el mercado, comen en casa y buscan otras formas de economizar". Chris Kempczinski, director ejecutivo de McDonald's.

A pesar de ello, advirtió el CEO de la cadena de comida rápida, también habían visto que las demás compañías que ofrecen este tipo de alimentos se estaban acercando peligrosamente a McDonald's.

De esta forma, aunque la creadora del Big Mac continuaba manteniendo su liderazgo en cuanto a calidad-precio, la "brecha de liderazgo en valor" se reducía si se comparaba con otros establecimientos rivales como Burger King o Popeye's: "Estamos trabajando para solucionar eso con ritmo", afirmó Kempczinski.

No obstante, matizaba el CEO de McDonald's, las noticias no eran malas. La caída de ventas era un problema, sí, pero no dejaba de ser una cifra negativa entre otras positivas como la cifra de ingresos que, informó Business Insider España, se situó en los 12.659 millones de dólares, un 2,1% más que hace un año.