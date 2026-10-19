El balón vuelve a botar: arranca la nueva temporada de la NBA

Tras varias semanas de preparación y de partidos de pretemporada, el telón de la nueva temporada de la NBA se levanta este martes con un frenético enfrentamiento entre los Boston Celtics y los Detroit Pistons, dos de las franquicias más importantes del campeonato. Este será el primero de los 1.230 encuentros que se disputarán durante la fase regular, que concluirá el 11 de abril de 2027 para que, seis días después, se dé el pistoletazo de salida a los Playoffs.

Como al inicio de cada temporada de la NBA, los aficionados se aventuran a dar su pronóstico respecto a qué franquicia será la que levante el Trofeo Larry O'Brien allá por el mes de junio del año que viene. En el listado de principales candidatos se encuentran varios que arrastran el estatus de favorito desde hace varios cursos y otras que, tras haber reforzado su roster, están entre las que buscan dar un golpe definitivo. La igualdad en la liga promete una lucha encarnizada tanto en la Conferencia Este como en la Oeste, donde la profundidad de plantilla, la gestión de las lesiones y la química del vestuario marcarán la diferencia entre un proyecto aspirante y un verdadero campeón.

Conferencia Este: favoritos

En la Conferencia Este se encuentran varias franquicias que se han ganado el derecho a estar entre las favoritas. En primer lugar aparecen los New York Knicks. Los vigentes campeones regresaron a lo más alto el año pasado, poniendo fin a más de medio siglo sin catar la gloria. Tras cosechar un récord de 53-29 en la temporada regular y acabar en la tercera posición de la clasificación, los Knicks fueron creciendo poco a poco en la fase final hasta hacerse con la recompensa deseada. Conservan el núcleo duro que la llevó a la cima, con figuras dominantes como Jalen Brunson o Karl-Anthony Towns.

También figuran los Detroit Pistons. Tras muchos años fuera del olimpo, la notable actuación de la franquicia de Michigan la pasada temporada —alcanzaron las semifinales de la Conferencia Este— les sirve para haber adquirido una mayor entidad en la NBA actual. Su estrella, Cade Cunningham, y el segundo al mando, Jalen Duren, harán las labores de liderazgo y guiarán a unos Pistons que buscan mantenerse en la senda correcta.

Detroit inaugurará la nueva temporada de la NBA con los Boston Celtics, la franquicia con más títulos (18). El bajón del curso pasado —fueron eliminados sorprendentemente por los Philadelphia 76ers en la primera ronda de los Playoffs— debe servir para aprender de los errores y progresar, con el claro objetivo de colocar el decimonoveno título a sus vitrinas. Gran parte de la responsabilidad de lo que hagan los Celtics recae en su capitán, Jayson Tatum, y en el desempeño del veterano Paul George, recién llegado a Boston. Reseñable es el importante activo que han perdido con la marcha de Jaylen Brown a los 76ers.

Por último, en el flanco derecho del mapa están los Toronto Raptors. Este curso puede ser el que simbolice el despegue de una franquicia que, desde que se hizo con su primer y único Trofeo Larry O'Brien en 2019, ha estado fuera de cobertura. El regreso de Kawhi Leonard, el mejor jugador de la historia de la franquicia, da más que esperanzas a unos canadienses que cuentan con artillería de sobra —como RJ Barrett— para alcanzar cotas altas.

En el apartado de franquicias que pueden dar la sorpresa se encuentran los Philadelphia 76ers, que han agitado los cimientos de la liga con las incorporaciones de Brown y de LeBron James para disponer del quinteto inicial más lujoso de toda la NBA, o los Miami Heat, que se ha reforzado con Giannis Antetokounmpo.

Conferencia Oeste: favoritos

El mismo número de franquicias con altas posibilidades de victoria hay en la Conferencia Oeste. Primero están los San Antonio Spurs. Tras quedarse la pasada temporada con el sabor amargo que supone perder las Finales de la NBA, la franquicia texana buscará recobrar fuerza moral y continuar siendo la mejor franquicia del lado oeste. Este año se presentan con pocas novedades en su plantel, en el que continúa su gran arma, Victor Wembanyama. También sigue confiando en De'Aaron Fox como director de su juego ofensivo.

Los Oklahoma City Thunder, campeones en la temporada 2024-2025, quieren resurgir y volver a lo más alto tras quedarse fuera de la serie definitiva la pasada campaña, cuando fueron eliminados por los Spurs en la Final de la Conferencia Oeste. El objetivo: repetir la heroicidad de hace dos años. A los mandos de la nave sigue el mismo capitán, Shai Gilgeous-Alexander. Junto a él viaja una digna tripulación en la que se encuentran nombres propios como el de Chet Holmgren, siempre y cuando las dolencias en la espalda y caderas le respeten.

Volver a tener la consistencia que tuvieron durante la década de los 90 es la meta de unos Houston Rockets que se han perfilado como una de las franquicias que puede dar la sorpresa esta temporada. Para cumplir y ratificar esa creencia confiará en las manos de Alperen Sengun y de Kevin Durant, quien, a sus 38 años, sigue sellando números estelares. El año pasado, los Rockets cayeron en la primera ronda de los Playoffs.

Su verdugo fueron los Los Angeles Lakers. De estos cuatro equipos es, quizás, el que más dudas plantee respecto a su favoritismo, aunque no deja de ser la segunda franquicia más laureada de la historia de la NBA. Acostumbrados a la alegría, mantienen una sequía desde hace seis temporadas. Su relevancia histórica y su personalidad mediática le da puntos para situarse entre los mejores planteles de la liga. Esta temporada, tras muchos años de la mano, no contarán con LeBron James. Sí con Luka Doncic, presente y futuro de los Lakers, y con un Austin Reaves que busca consolidarse.

Las opciones parecen más remotas para los Denver Nuggets, aunque teniendo a un jugador como Nikola Jokic cualquier cosa puede pasar. También para los Portland Trail Blazers, que se han reforzado con Ja Morant.

Calendario de la NBA

La NBA publicó el calendario completo de la temporada 2026-2027 en su página web, incluyendo las citas importantes: