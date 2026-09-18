Allen ilumina el nuevo estadio de los Bills con una victoria de 41-31 sobre los Lions

Publicado por Williams Perdomo 18 de septiembre, 2026

Josh Allen organizó una inauguración perfecta para el nuevo estadio de la NFL de Buffalo, ya que los Bills vencieron cómodamente a los Detroit Lions por 41-31 el jueves.

En el primer partido de la temporada regular en el Highmark Stadium, valorado en 2.200 millones de dólares, Allen lanzó para 248 yardas y tres touchdowns, y corrió para 69 yardas y dos touchdowns más.

Ambos equipos llegaban al encuentro con una ventaja de 1-0 después de que sus ofensivas goleadoras les aseguraran victorias en los últimos minutos del primer fin de semana de la temporada.

Pero Detroit no pudo con Allen y los Bills en la primera mitad del jueves, ya que Buffalo anotó touchdowns en cada una de sus primeras cuatro series ofensivas, logrando una ventaja de dos dígitos que nunca perdió.

En la primera serie ofensiva del estadio, Allen recuperó un balón suelto inusual, antes de correr en varias jugadas y llegar hasta la zona de anotación.

El siguiente touchdown de los Bills lo anotó Joshua Palmer, quien atrapó un pase en los últimos segundos del partido del domingo pasado en la victoria de Buffalo sobre Houston. En esta ocasión, se encontró completamente solo y atrapó un pase de Allen de 43 yardas.

Al comienzo del segundo cuarto, el marcador era de 21-0. Tras varias faltas de una defensa de los Lions cada vez más desesperada, Allen le pasó el balón al ala cerrada Dawson Knox para otro touchdown.

Detroit recuperó el marcador cuando el corredor estrella Jahmyr Gibbs realizó varias jugadas de carrera antes de convertirse en receptor para un pase de touchdown de Jared Goff.

El talentoso corredor de Buffalo, James Cook III, cobró vida, avanzando 62 yardas en tres acarreos consecutivos. Allen conectó con Dalton Kincaid para el cuarto touchdown, aunque la jugada se vio empañada por la lesión del recién llegado receptor DJ Moore, quien no regresó al partido.

Un gol de campo y un touchdown de Amon-Ra St. Brown, uno antes y otro después del descanso, lograron calmar brevemente a la ruidosa Bills Mafia.

Pero Allen logró un quinto touchdown para encarrilar de nuevo la celebración.

El ala cerrada Sam LaPorta y St. Brown consiguieron touchdowns de consolación para Detroit, intercalados entre uno de Cook de Buffalo, quien corrió para 135 yardas en una noche productiva.