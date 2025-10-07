Voz media US Voz.us
La NBA regresa a China... seis años después

Una polémica relacionada con las manifestaciones prodemocracia en Hong Kong en 2019 llevó a que el país asiático cancelase sus acuerdos comerciales con la liga.

Presentación de los partidos de la NBA que se disputarán en China en 2025

Presentación de los partidos de la NBA que se disputarán en China en 2025AFP.

Alejandro Baños
Alejandro Baños

Tras seis años de ruptura institucional debido a una polémica de ámbito político, la NBA y China vuelven a unir sus caminos: este viernes y este domingo se volverán a enfrentar dos franquicias de la mejor liga de baloncesto del mundo en territorio chino.

Concretamente, los Brooklyn Nets y los Phoenix Suns medirán fuerzas en el The Venetian Arena, estadio ubicado en la ciudad de Macao. Serán dos partidos correspondientes a la fase de pretemporada de la NBA.

Desde 2004 hasta 2019 se disputaron 28 juegos de pretemporada de la NBA en China. Aquel año, el gigante asiático decidió romper acuerdos comerciales y de patrocinio con la NBA después de que Daryl Morey, por entonces director general de los Houston Rockets, publicase un comentario a favor de las manifestaciones prodemocráticas en Hong Kong.

Numerosos directivos de la NBA respaldaron a Morey, lo que aumentó las tensiones y provocó que el régimen comunista tomase la decisión de eliminar cualquier acuerdo con la mejor liga de baloncesto del mundo.

Ahora, años después de aquella polémica, China y la NBA determinaron que era momento de retomar relaciones, principalmente por la popularidad de la liga en el país. En 2024, se firmó el regreso de los partidos a las televisiones chinas y se pactó que se volviesen a disputar enfrentamientos en el gigante asiático.

