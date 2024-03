Trump pone a prueba su peso en Ohio a través de unas reñidas primarias republicanas al Senado

Donald Trump pondrá a prueba su peso electoral en Ohio a través de unas reñidas primarias republicanas al Senado. Aunque el expresidente se impuso en el Buckeye State tanto en 2016 como en el 2020, y ayudó a JD Vance a llegar a la Cámara Alta en 2022, su candidato está experimentando ciertas dificultades en la recta final de la campaña, por lo que Trump viajó directamente al estado para darle un último empujón que lo ayude a cruzar la línea de meta.

Ohio es uno de los asientos más tentadores para el GOP de cara al mapa electoral del 2024, donde los republicanos podrían voltear hasta siete asientos y recuperar la mayoría perdida en 2020. Junto a Montana y Virginia Occidental, el Buckeye State es el tercer estado defendido por demócratas en el que el expresidente ganó tanto en 2016 como en 2020.

Sin embargo, para llevar a cabo esta misión, deberán elegir a un candidato el próximo martes 19 de noviembre y ese nombre no saldrá de Frank LaRose, Matt Dolan y Bernie Moreno.

Donald Trump spoke for upwards of 90 minutes Saturday in Dayton in support of Bernie Moreno, who's running in the Republic primary for the U.S. Senate. Trump also touted his own presidential campaign throughout majority of the speech. https://t.co/b5r0XP2WoK pic.twitter.com/wKZGqFIZlj — WCPO 9 (@WCPO) March 17, 2024

Dolan o Moreno, uno de los dos intentará derrocar a Sherrod Brown en noviembre

Aunque la carrera se mantuvo inicialmente como una pelea a tres bandas, serán los últimos dos quienes peleen por la nominación republicana. Aunque LaRose resulta ser el fiscal general del estado, la capacidad financiera de sus contrincantes hizo que no pudiera seguir el ritmo de la campaña. Mientras Dolan, político de carrera y senador estatal millonario, basa su candidatura en su historial conservador, Moreno enfatiza en su calidad de 'outsider' y cuenta con el respaldo de Trump, como así también de buena parte de sus potenciales colegas.

El mano a mano entre ambos comenzó a ponerse feo en las últimas semanas, puesto que empezó a aparecer la excesiva publicidad negativa y los ataques personales cruzados.

"Es bastante feo. Por desgracia, estamos en una fase en la que hay mucha publicidad negativa. Creo que, obviamente, eso acabará perjudicando al candidato. Cuantos más dólares negativos se gasten en atacarse unos a otros, más se dificulta la cosa. Lo hemos aprendido por las malas", expresó Vance al respecto en una reciente entrevista.

Matt Dolan is a liberal career politician backed by the anti-Trump establishment. He supports amnesty for illegals, agrees with Biden on Ukraine and always puts America Last. We don't need another Liz Cheney wannabe in the US Senate! https://t.co/Avc25dfPV1 — Bernie Moreno (@berniemoreno) March 8, 2024

"Quienquiera que se presente tendrá que dar la vuelta y enfrentarse a Sherrod Brown, uno de los mejores candidatos de Ohio", indicó por su parte el congresista David Joyce, quien también les dejó un consejo a ambos candidatos. "Que transmitan su mensaje a la gente sobre lo que van a hacer en nombre de Ohio, y no necesariamente por qué el otro es un mal tipo", sumó.

"Una prueba de la influencia del expresidente en el estado"

Así definió POLITICO a estas primarias, que pondrán a prueba el peso del respaldo de Donald Trump en Ohio. Tras unos meses de indecisión, el expresidente se decantó por Moreno a finales de diciembre del 2023. "Es hora de que todo el Partido Republicano se UNA en torno a la campaña de Bernie para el Senado, para que podamos tener una GRAN victoria en la que será la Elección más importante de la Historia de Estados Unidos", escribió el presidente en su cuenta de Truth Social, donde también añadió que Moreno es "exactamente el luchador MAGA que necesitamos en el Senado de los Estados Unidos".

Trump respaldó a Vance en las elecciones del 2022 y logró impulsarlo en lo que también fueron unas reñidas primarias. Cuando se contaron todos los votos, el autor había conseguido el 32 % de los votos, más que el 23 % de Josh Mandel y también el 23 % de Dolan.

Sin embargo, esta edición parece ser más cuesta arriba para el candidato de Trump, quien batalla cabeza a cabeza con el senador estatal.

For every Ohioan wondering why Chuck Schumer is spending millions to help Bernie Moreno’s flailing campaign…here’s your answer. pic.twitter.com/HiVXqIjUpt — Matt Dolan (@dolan4ohio) March 15, 2024

Dolan, quien esta vez optó por no ir contra Trump, sino acompañar sus ideas, basa su campaña en su historial legislativo y ganó terreno en las últimas semanas gracias al alcance de sus anuncios en radio, espacio en donde supera a Moreno ampliamente.

"Como Senador del Estado y Presidente del poderoso Comité de Finanzas del Senado, Matt Dolan ha consolidado su posición como líder conservador cumpliendo sus promesas de reducir el tamaño y el alcance del Gobierno, proteger a las comunidades de Ohio y ofrecer recortes fiscales sin precedentes a las familias y empresas de Ohio. El presupuesto más reciente de Matt mereció amplios elogios de organizaciones conservadoras estatales y nacionales, incluido el Partido Republicano de Ohio, que calificó su esfuerzo como 'el presupuesto más conservador de la historia legislativa de Ohio', se lee en su sitio web.

En los últimos días de campaña logró obtener el respaldo del gobernador Mike DeWine y del exsenador de Ohio, Rob Portman.

Moreno, hijo de inmigrantes colombianos, abraza más fuerte los ideales de Trump y se presenta como un empresario 'outsider' que busca cambiar DC.

He was right. @DonaldJTrumpJr said the swamp, mainstream media, and RINOs were coming after me, the same way they did @realDonaldTrump. I wear attacks like a badge of honor. It means I’m a threat to the establishment. pic.twitter.com/qvEi3l7jC5 — Bernie Moreno (@berniemoreno) March 15, 2024

"Me presento al Senado de los Estados Unidos porque, durante demasiado tiempo, los hombres y mujeres que hacen avanzar a Ohio, los trabajadores estadounidenses, han sido dejados de lado por políticos de carrera como Sherrod Brown y Joe Biden", explica en su sitio web de campaña.

¿Qué dicen las encuestas?

La carrera podría dividirse en tres momentos: uno inicial donde lideraba LaRose, otro intermedio donde Moreno alcanzó un cómodo liderazgo, y este último, donde ahora Dolan batalla cabeza a cabeza con el candidato de Trump.

En efecto, las últimas dos encuestas muestran al senador estatal llevándose la nominación por muy poca diferencia. Según Ecu Poll, Dolan encabezaría las preferencias republicanas con el 33 % de los votos, seguido por el 31 % de Moreno y el 23 % de LaRose.

Similar es el escenario que plantea Mainstreet Research, cuyos resultados también encontraron a Dolan como ganador, esta vez con el 31 % de los votos frente al 29 % Moreno y al 19 % de LaRose.

Con intenciones de derrumbar el ascenso de Dolan, Trump aterrizó en Ohio para hacer campaña junto a Moreno, a quien describió como un héroe.

America needs a president who will uphold his oath – Ohio needs a Senator who will finally secure the border. Joe Biden and Sherrod Brown have failed to keep us safe. I stand for the rule of law. I stand with Ohio Law Enforcement. I’m proud they stand with me. #OHSEN pic.twitter.com/1vvOFDNZr5 — Matt Dolan (@dolan4ohio) March 13, 2024

Aprovechó también para atacar al senador estatal, llamándolo “un RINO débil” que está “tratando de convertirse en el próximo Mitt Romney”.

A su vez, fue contra toda la familia Dolan por cambiar el nombre del equipo de béisbol que poseen, Cleveland Indians, a Cleveland Guardians. A sus ojos, son "fácilmente intimidados por los lunáticos de izquierda despiertos".

El NRSC se mantuvo neutral en Ohio

Steve Daines (R-MT), presidente del Comité Senatorial Republicano Nacional (NRSC), es el encargado de liderar a los republicanos hacia la mayoría en la Cámara Alta. A diferencia de su predecesor, Rick Scott (R-FL), quien decidió no involucrarse en el proceso de primarias, el senador de Montana está jugando fuerte para elegir a los candidatos de los estados clave, con el objetivo de que avancen quienes más posibilidades tengan de ganar una elección general.

En efecto, ya respaldó nombres en Montana, Pennsylvania, Arizona, Michigan, Virginia Occidental y Nevada, aunque decidió mantenerse al margen en Ohio. ¿Sus motivos? Entiende que cualquiera de los tres candidatos podría derrotar a Brown en unas elecciones generales.