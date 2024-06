Según el NYT, el fallo de Manhattan provocó que muchos votantes indecisos giren hacia Trump

El pasado 30 de mayo, Donald Trump fue encontrado culpable de los 34 cargos que la Fiscalía de Manhattan había presentado en su contra. La decisión del jurado lo convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos (ya sea en el cargo o fuera de él) en ser condenado de un delito. Apenas unos días después, comienzan a aparecer las primeras encuestas con un Trump condenado.

Si bien algunos estados clave como Georgia vieron subir al expresidente en las encuestas, una de las más llamativas fue la que difundió The New York Times.

Aunque el sondeo que realizaron junto a Siena College arrojó a un Biden obteniendo una ligera mejora con respecto a sus números previos a la condena de Trump, hubo un detalle que llamó la atención en las redes sociales.

En efecto, esta tendencia se resume en que la condena trajo de vuelta a algunos partidarios de Trump que lo habían dejado atrás.

"Los votantes con los que hablamos que siguen apoyando a Trump parecen más entusiastas que nunca. Muchos de sus partidarios previamente desvinculados parecían recién energizados por el veredicto, con un 18 por ciento de sus partidarios que previamente dijeron que era poco probable que votaran ahora «casi seguro» de hacerlo, en comparación con sólo el 3 por ciento de los partidarios del Sr. Biden que pasaron a esa categoría", señalaron desde el NYT.

Forget the headline - this is huge for Trump. New York Times:

“The voters we spoke to who continue to support Mr. Trump appear to be more enthusiastic than ever. Many of his previously disengaged supporters seemed newly energized by the verdict, with 18 percent of his supporters…

— Steve Krakauer (@SteveKrak) June 6, 2024