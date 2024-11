Irán conspiró para asesinar al exfiscal general canadiense Irwin Cotler, denuncia el Centro Raoul Wallenberg

Publicado por Joaquín Núñez Verificado por 18 de noviembre, 2024

Las autoridades canadienses frustraron lo que habría sido un intento de Irán para asesinar a Irwin Cotler, exministro de Justicia de Canadá y expresidente del Congreso Judío Canadiense. Cotler también fue miembro del Parlamento entre 1999 y 2015, como así también presidente del Congreso Judío Canadiense. Incluso su hija, Michal Cotler-Wunsh, se desempeñó como miembro del Parlamento de Israel, la Knéset.

El Centro Raoul Wallenberg de Derechos Humanos, del cual Cotler es presidente internacional, confirmó la información reportada inicialmente por el medio The Globe and Mail.

De acuerdo el citado medio, la Real Policía Montada del Canadá le informó a Cotler que "enfrentaba una amenaza inminente de asesinato dentro de las 48 horas por parte de agentes iraníes".

"La fuente dijo que las autoridades judiciales tenían conocimiento de dos sospechosos en el complot, pero no se sabe si fueron arrestados o huyeron del país. La fuente dijo que el jueves se le informó a Cotler, de 84 años, que la amenaza contra él se había reducido significativamente. The Globe and Mail no identifica a la fuente porque no estaba autorizada a hablar sobre cuestiones de seguridad nacional", añadieron desde The Globe and Mail.

A través de un comunicado enviado a AFP, el Centro Raoul Wallenberg confirmó el reporte. "(Cotler) no tiene conocimiento ni detalles sobre los arrestos realizados”, expresó Brandon Golfman, portavoz de la organización.

"No podemos comentar ni confirmar operaciones específicas de la RCMP (Real Policía Montada de Canadá) por razones de seguridad", le dijo a la AFP Dominic LeBlanc, un portavoz del ministro de Seguridad Pública,

Francois-Philippe Champagne, ministro de Innovación, Ciencia e Industria de Canadá, calificó el hecho como "muy preocupante".

Cotler ha estado recibiendo protección policial durante más de un año después de los ataques del 7 de Octubre, dado que, a lo largo de su carrera, trabajó para que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán sea catalogado como una entidad terrorista. La protección incluye oficiales armados y vehículos blindados, entre otras cosas.

A su vez, desde el Servicio Canadiense de Inteligencia y Seguridad (CSIS) le había advertido a Cotler que era un objetivo de alto perfil del Gobierno de Irán.