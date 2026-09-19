Radiografía de la comunidad hispana en el país: cuántos son, dónde viven y cómo se llaman
La población hispana alcanzó los 70,1 millones de personas en 2025, el 21% de los habitantes del país. California, Texas y otros 14 estados superan el millón de residentes hispanos, según las estimaciones de la Oficina del Censo.
La comunidad hispana continúa siendo la mayor minoría racial o étnica de Estados Unidos. Al 1 de julio de 2025, estaba integrada por 70,1 millones de personas, lo que representa el 21% de la población nacional. Su presencia se extiende por todo el país, con millones de residentes en distintos estados y condados.
Así lo recoge la Oficina del Censo en sus estimaciones de población de 2025, elaboradas a partir de las respuestas del público a sus encuestas. Los datos permiten conocer la dimensión de la comunidad hispana, su distribución geográfica y algunas de las características de sus habitantes.
¿Dónde viven los hispanos en Estados Unidos?
En 2025, 16 estados contaban con un millón o más de residentes hispanos, según las estimaciones de la Oficina del Censo.
La lista incluye a Arizona, California, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Massachusetts, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Pensilvania, Texas, Virginia y Washington.
El crecimiento también se refleja en los condados. Entre el 1 de julio de 2024 y el 1 de julio de 2025, el condado de Harris, en Texas, registró el mayor incremento absoluto de residentes hispanos del país: 50.093 personas, un aumento del 2,2%.
Este dato corresponde al crecimiento registrado durante ese período y no al total de habitantes hispanos del condado.
Una población con una edad mediana de 31,1 años
La edad mediana de la población hispana en Estados Unidos fue de 31,1 años en 2025, frente a los 30,8 años registrados en 2024.
La edad mediana es el punto que divide a una población en dos grupos iguales: uno con edades inferiores y otro con edades superiores. Por tanto, no equivale a la edad promedio de sus habitantes.
José, María y García: los nombres y apellidos más comunes
La radiografía de la comunidad hispana también incluye los nombres y apellidos más frecuentes entre sus integrantes.
Una infografía de la Oficina del Censo, basada en el Censo de 2020, recoge los diez nombres masculinos y femeninos más comunes, así como los diez apellidos más frecuentes entre la población hispana.
Un mes para celebrar la herencia hispana
En 1968, el Congreso de Estados Unidos estableció una semana dedicada a esta celebración. Dos décadas después, la conmemoración se amplió a un mes.
La fecha de inicio coincide con el aniversario de la independencia de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, que se celebra el 15 de septiembre. El período también incluye las conmemoraciones de México, el 16 de septiembre, y Chile, el 18 de septiembre.
Las cifras de población, distribución territorial, edad y nombres permiten conocer distintas características de una comunidad que representa más de una quinta parte de los habitantes de Estados Unidos.