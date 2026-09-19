Radiografía de la comunidad hispana en el país: cuántos son, dónde viven y cómo se llaman

Vista general de la 60ª edición del Desfile de la Herencia Hispana. NurPhoto via AFP.

Publicado por Williams Perdomo 19 de septiembre, 2026

La comunidad hispana continúa siendo la mayor minoría racial o étnica de Estados Unidos. Al 1 de julio de 2025, estaba integrada por 70,1 millones de personas, lo que representa el 21% de la población nacional. Su presencia se extiende por todo el país, con millones de residentes en distintos estados y condados.

Así lo recoge la Oficina del Censo en sus estimaciones de población de 2025, elaboradas a partir de las respuestas del público a sus encuestas. Los datos permiten conocer la dimensión de la comunidad hispana, su distribución geográfica y algunas de las características de sus habitantes.

¿Dónde viven los hispanos en Estados Unidos?

En 2025, 16 estados contaban con un millón o más de residentes hispanos, según las estimaciones de la Oficina del Censo.

La lista incluye a Arizona, California, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Massachusetts, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Pensilvania, Texas, Virginia y Washington.

El crecimiento también se refleja en los condados. Entre el 1 de julio de 2024 y el 1 de julio de 2025, el condado de Harris, en Texas, registró el mayor incremento absoluto de residentes hispanos del país: 50.093 personas, un aumento del 2,2%.

Este dato corresponde al crecimiento registrado durante ese período y no al total de habitantes hispanos del condado.

Los nombres hispanos más comunesVoz Media / Hecho con IA.

Una población con una edad mediana de 31,1 años

La edad mediana de la población hispana en Estados Unidos fue de 31,1 años en 2025, frente a los 30,8 años registrados en 2024.

La edad mediana es el punto que divide a una población en dos grupos iguales: uno con edades inferiores y otro con edades superiores. Por tanto, no equivale a la edad promedio de sus habitantes.

José, María y García: los nombres y apellidos más comunes

La radiografía de la comunidad hispana también incluye los nombres y apellidos más frecuentes entre sus integrantes.

Una infografía de la Oficina del Censo, basada en el Censo de 2020, recoge los diez nombres masculinos y femeninos más comunes, así como los diez apellidos más frecuentes entre la población hispana.