Así se vio la superluna más grande y brillante de 2025 en diferentes lugares del mundo

La llamada 'luna del castor', la superluna más grande y brillante de 2025, iluminó el cielo la noche del 5 de noviembre y pudo verse desde casi cualquier parte del mundo. Este fenómeno se conoce así porque coincide con la época en la que los castores se preparan para el invierno, un nombre popular que proviene del Farmer’s Almanac, que asocia las lunas llenas con eventos naturales de la temporada.

Aquí te mostramos cómo se vivió el fenómeno en diferentes lugares del mundo:

La luna de este 5 de noviembre vista desde la Torre Eiffel en ParisAFP La superluna de este 5 de noviembre vista desde la Torre Eiffel en Paris, Francia El término superluna no es científico, sino popular. Se usa para describir una luna llena que ocurre cuando nuestro satélite está cerca de su punto más cercano a la Tierra, conocido como perigeo.

La superluna, desde una calle de Roma este 5 de noviembre, 2025AFP La superluna, desde una calle de Roma este 5 de noviembre de 2025 El término 'superluna' fue acuñado en 1979 por el astrólogo Richard Nolle, aunque el fenómeno ha sido observado y documentado desde hace siglos. Antes, los astrónomos simplemente hablaban de una "luna llena en perigeo".

Así se vio la luna desde La Glorieta de las Mujeres en la Ciudad de MéxicoAFP Así se vio la luna desde La Glorieta de las Mujeres en la Ciudad de México Un fenómeno curioso es la llamada "ilusión lunar": cuando la luna está cerca del horizonte, parece mucho más grande de lo que realmente es. Esto no tiene que ver con la distancia a la Tierra, sino con una ilusión óptica provocada por la comparación con objetos terrestres (como edificios o árboles).

La luna llena vista desde Frankfurt, al oeste de AlemaniaAFP La luna llena vista desde Frankfurt, al oeste de Alemania Cada año puede haber entre dos y cuatro superlunas, dependiendo de cómo coincidan las órbitas de la Tierra y la Luna. Sin embargo, no todas se ven igual de grandes: algunas ocurren más cerca del perigeo que otras, lo que las hace ligeramente más impresionantes.

La superluna vista desde California este 5 de noviembreAP / Cordon Press La superluna fotografiada desde California este 5 de noviembre En la mayor parte de EEUU, la luna alcanzó su plenitud al amanecer o poco antes de salir el sol, por lo que su mejor momento de observación fue la noche del 4 al 5 de noviembre o al anochecer del día 5, cuando se elevó en el cielo completamente iluminada. Esto sucedió antes de situarse en su perigeo, el punto más cercano a la Tierra, lo que hizo que se viera hasta un 14% más grande y un 30% más brillante que una luna llena habitual.

El fenómeno de la 'luna de castor' en su máxima expresióndpa/picture-alliance / Cordon Press El fenómeno de la 'luna del castor' en su máxima expresión Durante una superluna, la fuerza gravitacional de la Luna sobre la Tierra es ligeramente mayor, lo que produce mareas más altas y más bajas de lo habitual, conocidas como mareas de perigeo o mareas vivas. Aunque el efecto no es extremo, puede notarse especialmente en zonas costeras.

Un equipo de fotógrafos esperan para fotografiar la 'superluna' de noviembreAP / Cordon Press Un equipo de fotógrafos esperan para fotografiar la 'superluna' de noviembre En ocasiones excepcionales, una superluna coincide con un eclipse lunar total, dando lugar a la llamada 'superluna de sangre'. En ese caso, la luna se ve más grande y además adquiere un tono rojizo por la refracción de la luz solar en la atmósfera terrestre.