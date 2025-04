Colorado: demócratas bloquean el debate sobre un proyecto de ley que busca penalizar a padres que no reconocen el género biológico de sus hijos

Publicado por Sabrina Martin 12 de abril, 2025

Los legisladores demócratas de Colorado usaron una regla de la Cámara para evitar el debate sobre un proyecto de ley controvertido que busca considerar el deadnaming (usar el nombre original de una persona transgénero) y el misgendering (usar pronombres que no coinciden con su identidad de género) como formas de abuso infantil. El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Representantes con una votación de 40 a 21, y ahora se dirige al Senado estatal, también controlado por los demócratas, donde probablemente será aprobado.

El proyecto de ley y sus implicaciones

El proyecto de ley 1312 dice que si un niño no está seguro sobre su identidad de género y los padres no lo apoyan en esa confusión, podrían ser considerados culpables de abuso infantil. Los padres podrían incluso perder la custodia de sus hijos. Además, la ley considera como abuso el uso del deadnaming o no usar los pronombres correctos para un niño.

El representante republicano Jarvis Caldwell, que estaba en contra de este proyecto de ley, dijo que los demócratas querían "silenciar" a los opositores, ya que sabían que este tema estaba recibiendo mucha atención negativa a nivel nacional.

Reacciones a la ley

Este proyecto de ley sigue siendo muy polémico en Colorado. Muchas personas están preocupadas por cómo afectará los derechos de los padres sobre la crianza de sus hijos. Los opositores a la ley piden a los ciudadanos que se comuniquen con sus senadores y con el gobernador para expresar su desacuerdo.

El Denver Gazette, un periódico local, criticó la ley. Dijo que los legisladores deberían enfocarse en problemas más importantes, como las malas condiciones de las carreteras y el aumento de la delincuencia, en lugar de regular la identidad de género de los niños.

Por su parte, la representante demócrata Yara Zokaie defendió la ley y dijo que no era necesario consultar a grupos de padres que no apoyan los derechos LGBT. Ella comparó a estos grupos con el Ku Klux Klan, lo que fue apoyado por sus colegas.

Sin embargo, ahora la decisión final sobre este proyecto de ley dependerá de lo que decidan los senadores.