Una juez federal critica al Departamento de Justicia por la falta de información sobre un caso de deportación errónea a El Salvador

Publicado por Sabrina Martin 11 de abril, 2025

Una juez federal reprendió al Departamento de Justicia por no dar información sobre Kilmar Abrego García, un hombre que fue deportado por error a El Salvador. Exigió respuestas inmediatas y ordenó informes diarios hasta que el Gobierno aclare su postura.

Durante una audiencia este viernes, la juez Paula Xinis preguntó reiteradamente a los representantes del Gobierno sobre las gestiones realizadas para corregir la deportación de Abrego García. No obstante, el fiscal general adjunto, Drew Ensign, indicó que aún no había avances concretos, ya que la Administración seguía evaluando los alcances del fallo judicial.

Frustrada por la falta de respuestas, Xinis golpeó el escritorio y expresó: “No sé qué deducir del hecho de que la Corte Suprema se ha pronunciado con tanta claridad y, aun así, hoy no puedo obtener una respuesta sobre nada de lo que han hecho”. Ante esta situación, la juez ordenó la presentación de informes escritos diarios en los que se detallen las razones por las que aún no se ha cumplido con el regreso de Abrego García, hasta que el Gobierno explique las medidas que está tomando. Además, dejó en claro que su tribunal no tiene restricciones de horario y que no aceptará excusas para incumplir la orden.

El Departamento de Justicia solicitó más tiempo para implementar la resolución, argumentando que el proceso involucra aspectos relacionados con la autoridad del poder ejecutivo en materia de política exterior. Ensign también señaló que algunas partes del procedimiento podrían no ser divulgadas públicamente.

La juez, sin embargo, insistió en que el proceso no debía dilatarse y recordó que el fallo de la Corte Suprema ya había establecido una determinación clara.

El caso de Kilmar Abrego García

Kilmar Abrego García, de 29 años, fue deportado pese a contar con protección legal otorgada por la justicia estadounidense. Actualmente, se encuentra en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador.

En 2019, durante la Administración de Donald Trump, Abrego fue acusado de ser miembro de la Mara Salvatrucha (MS-13), aunque nunca fue condenado por ningún delito. Un juez de inmigración determinó que no podía ser deportado por considerar que su seguridad estaría en riesgo en su país de origen y le concedió protección legal. Sin embargo, el 12 de marzo de este año, agentes federales lo detuvieron y lo enviaron de regreso a El Salvador.

El Gobierno reconoció posteriormente que su expulsión fue un “error administrativo”, pero argumentó que actualmente no puede gestionar su retorno de manera directa, ya que Abrego ya no está bajo custodia estadounidense.

Tras revisar el caso, la Corte Suprema ordenó el jueves a las autoridades tomar medidas para garantizar su regreso. En respuesta a esta decisión, la juez Xinis programó de inmediato una audiencia para el viernes, a pesar de la solicitud del gobierno de posponerla por considerarla apresurada.