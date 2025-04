Publicado por Israel Duro 4 de abril, 2025

Donald Trump cargó contra "la caza de brujas" desatada en Francia contra Marine Le Pen tras la condena que le impedirá presentarse como candidata a las próximas elecciones presidenciales en su país. El presidente denunció que la presidenta de Agrupación Nacional ha sido víctima del mismo estilo de lawfare que él mismo, aunque en su caso, la política gala ha sido inhabilitada y sentenciada a prisión "por un error de contabilidad", algo que, a su juicio, "es malo para Francia, y el gran pueblo francés".

En un comunicado en su cuenta de Truth Social, Trump aseguró que la persecución política desatada contra él por Biden y jueces y fiscales izquierdistas fracasó "porque el Pueblo de los Estados Unidos se dio cuenta de que sólo eran Abogados y Políticos Corruptos". Sin embargo, el modelo funcionó en Francia, estableciendo un peligrosos precedente para la Libertad de Expresión mundial.

"La caza de brujas contra Marine Le Pen es otro ejemplo de cómo los izquierdistas europeos utilizan la guerra legal para silenciar la libertad de expresión y censurar a sus oponentes políticos, esta vez llegando incluso a encarcelarlos. Es la misma 'hoja de ruta' que utilizaron contra mí un grupo de lunáticos y perdedores como Norm Eisen, Andrew Weissmann y Lisa Monaco. Pasaron los últimos nueve años sin pensar en otra cosa, y FRACASARON, porque el Pueblo de los Estados Unidos se dio cuenta de que sólo eran Abogados y Políticos Corruptos".

Elogios a Le Pen

A continuación, Trump, elogió a la Le Pen, subrayando el "duro trabajo" que la política francesa ha venido desarrollando durante años. Y calificó como "malo para Francia" el que haya acabado condenada a cárcel e inhabilitada por "un delito menor del que probablemente no sabía nada". El presidente estadounidense también apuntó que el momento no es casual, puesto la condena se produce "justo antes de lo que sería una gran victoria".

"No conozco a Marine Le Pen, pero aprecio lo duro que ha trabajado durante tantos años. Sufrió pérdidas, pero siguió adelante, y ahora, justo antes de lo que sería una gran victoria, la acusan de un cargo menor del que probablemente no sabía nada. Todo esto es muy malo para Francia y el gran pueblo francés, no importa de qué lado estén. ¡LIBEREN A MARINE LE PEN!"