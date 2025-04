Richard Grennell y David Friedman se perfilan como los favoritos para el puesto de embajador ante la ONU

Publicado por Joaquín Núñez 31 de marzo, 2025

Richard Grennell y David Friedman se perfilan como los principales candidatos para el puesto de embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas (ONU). Aunque Donald Trump nominó inicialmente a Elise Stefanik, decidió retirar su nominación con el objetivo de preservar la escasa mayoría republicana en la Cámara de Representantes.

"A medida que avanzamos en nuestro programa America First, es esencial que mantengamos todos los escaños republicanos en el Congreso. Debemos estar unidos para cumplir nuestra misión, y Elise Stefanik ha sido una parte vital de nuestros esfuerzos desde el principio. Le he pedido a Elise, como una de mis mayores aliadas, que permanezca en el Congreso. (...) Con una mayoría muy ajustada, no quiero correr el riesgo de que nadie más se presente al escaño de Elise", expresó Trump a finales de marzo.

Actualmente, los republicanos tienen una mayoría de 218 miembros en la Cámara, contra los 213 de los demócratas. Por lo tanto, Mike Johnson solo puede permitirse perder dos republicanos en cualquier votación para mantener esa mayoría. Esto asumiendo la asistencia completa, dado que si un miembro vota "presente", el número mágico sería más bajo.

En este contexto, el presidente fue consultado en el Salón Oval sobre las principales opciones a ocupar el puesto. Si bien dijo que tenía muchas opciones, mencionó especialmente a dos personas en particular.

"Puedo decirles que, para el reemplazo, tenemos muchas personas que han preguntado al respecto y que les gustaría hacerlo. David Friedman, Ric Grenell y quizá otras 30 personas. A todo el mundo le encanta ese puesto. Es un puesto de estrella. Así que veremos qué pasa", señaló.

Casualmente, ambos son diplomáticos con experiencia en la primera Administración Trump, aunque Grennell también ha estado muy activo desde el regreso del republicano a la Casa Blanca. Entre 2017 y 2021, Grennell fue embajador ante Alemania, enviado presidencial especial para negociaciones de paz entre Serbia y Kosovo. Desde enero de este año, se desempeña como enviado presidencial para misiones especiales, lo que lo llevó por ejemplo a viajar a Venezuela para encontrarse con Nicolás Maduro.

Por otro lado, Friedman es un abogado que ofició como embajador en Israel durante la totalidad de la primera Administración Trump, uno de los cargos diplomáticos con mayor importancia en la política exterior estadounidense.