La campaña presidencial está llegando a su etapa final con la vicepresidente Kamala Harris y el expresidente Donald Trump compitiendo cabeza a cabeza en las encuestas. Para la jornada, 22 de octubre, el candidato republicano puede presumir que los principales modelos electorales lo están poniendo por delante de la candidata demócrata, quien domina el voto nacional en la mayoría de las encuestas, pero por márgenes estrechos.

Ahora, a tan solo 14 días de las elecciones, el ciclo de noticias parece que empieza a favorecer a un Trump que se anotó varios puntos en la última semana, sobre todo tras visitar un McDonald’s en Pensilvania donde cocinó papas fritas e interactuó con los clientes. La campaña de Harris, en cambio, ha decidido cambiar la estrategia, planificando nuevas paradas en estados rojos como Texas, Florida y Kentucky buscando cambiar los titulares a su favor nuevamente.

21:20

Tulsi Gabbard anuncia que se unirá al Partido Republicano.

La exrepresentante demócrata Tulsi Gabbard, quien ya respaldó al presidente Trump en esta campaña electoral, anunció que se unirá oficialmente al Partido Republicano.

​"Y es por mi amor a nuestro país, y específicamente por el liderazgo que el presidente Trump ha aportado para transformar al Partido Republicano y devolverlo al partido del pueblo y el partido de la paz, que me enorgullece estar aquí hoy con usted, presidente Trump, y anunciar que me uno al Partido Republicano. Me uno al partido del pueblo, el partido de la igualdad, el partido que fue fundado para luchar contra la esclavitud y ponerle fin en este país", dijo Gabbard.