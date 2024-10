Los hispanos de Nevada, "frustrados" con los demócratas, pueden dar el estado a Trump

Publicado por Israel Duro Verificado por 23 de octubre, 2024

Nevada, uno de los estados bisagra en juego estas elecciones, podría ir a manos de Donald Trump por cortesía de los votantes hispanos que residen en él. A pesar de que desde 2008 el Estado Plateado ha votado demócrata, la frustración de los latinos, que suponen el 22% de la población estatal, están "frustrados" con los incumplimientos del Partido Azul y las políticas económica y migratoria desplegadas por la Administración Biden-Harris.

La mayoría de los hispanos que residen en Nevada llegaron atraídos por promesas de trabajo en los espectaculares y lujosos casinos y hoteles de Las Vegas, pero muchos no visto cumplidas ni esas ni otras de las principales promesas como facilitar las regularizaciones.

"Promesas y promesas (...) pero nada cambia para nosotros"

Es el caso de María Salinas, quien administra un puesto de jugos en un mercado en el norte de Las Vegas, y, en declaraciones a AFP, contó que varios familiares durante años han buscado una manera de regularizarse en Estados Unidos, lo que la motivó a apoyar a los demócratas en 2020: "Pero nada. Promesas y promesas (...) pero nada cambia para nosotros. Yo creo que Trump puede cambiar un poco las cosas".

Esta revolución hispana llega en un momento crítico para los demócratas, que ven como las encuestas apenas dan medio punto de ventaja a Harris, con algunas -cada vez más- prediciendo un cambio en la tendencia de voto hacia Donald Trump.

"Estoy muy molesto con los demócratas, porque son puras promesas"

"Yo nunca he entendido por qué a fuerzas dicen que los latinos tenemos que ser demócratas. Los demócratas nunca nos han ayudado nada. Ahora, sí, lo digo, lo digo porque estoy muy molesto con los demócratas, porque son puras promesas. (...) Y esta es la forma de decirles 'Ok, ya basta. No estamos de acuerdo con ustedes'. Necesitan ya tomarnos más en serio". apuntó Javier Barajas, un empresario de 65 años que llegó por casualidad a Las Vegas hace cuatro décadas y ha construido un emporio gastronómico "piedra a piedra".

Barajas cumplió uno de sus sueños al recibir en sus restaurantes este año a Trump y al presidente Joe Biden, justo antes del golpe de Kamala Harris. Para el empresario, Estrecharle la mano a Biden fue "algo muy grato, un orgullo", pero ver a Trump "fue más que un honor, porque es la persona correcta para este país", afirma Barajas, quien atesora los botines dorados con el sello de Trump que le regalaron tras la visita.

Los hispanos no creen que Trump sea antiinmigrante

Además, Barajas quita hierro a la presunta retórica antiinmigrante de Trump. Así, explicó que las promesas de deportaciones masivas de Trump de llegar a la Casa Blanca sólo impactarán "a los delincuentes" y subrayó que el expresidente "no irá contra los trabajadores",

La posición de los hispanos en el Estado Plateado refleja fielmente lo que viene sucediendo en el país. En 2012, el 71% de los latinos en Estados Unidos votó azul, el color de los demócratas, y el 27%, rojo, de los republicanos. Sin embargo, tras el primer mandato de Trump, el panorama comenzó a cambiar, y, en 2020, los republicanos ganaron terreno al conquistar 32% del electorado latino, frente a 66% de los demócratas.

Una reciente encuesta de UnidosUS apunta que 57% de los latinos se inclina por Harris este año, en tanto que 34% lo hace por Trump. Además, sondeos como los de The New York Times presentan un panorama aún más desolador, e incluso hay quien anuncia que el candidato republicano podría dar la campanada y conseguir la mayoría del voto hispano.