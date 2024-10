Elon Musk dice que rifará aleatoriamente un millón de dólares entre los votantes registrados de Pensilvania

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón Verificado por 19 de octubre, 2024

El magnate Elon Musk, quien se encuentra haciendo campaña por el expresidente Donald Trump en Pensilvania, anunció que entregará un cheque de un millón de dólares todos los días hasta el día de las elecciones durante su tercer town hall consecutivo en el estado este sábado por la noche.

El director ejecutivo de Tesla, SpaceX y la red social X dijo que los destinatarios del dinero serán los votantes registrados de Pensilvania que hayan firmado la petición de su super PAC —America PAC— en torno a la libertad de expresión y el derecho a portar armas.

"Tengo una sorpresa para ustedes", dijo Musk. "Vamos a otorgar un millón de dólares al azar a las personas que hayan firmado la petición, todos los días desde ahora hasta las elecciones".

“¿Cómo hacemos para que la gente conozca esta petición? Porque los medios tradicionales no están dispuestos a informar sobre ella. No todos están en X", dijo Musk. "Así que me pregunto, ¿cómo hacemos para que la gente sepa sobre esto? Bueno, creo que esta noticia realmente volará”.

Mientras anunciaba la noticia en Harrisburg, Pensilvania, Musk reveló al primer ganador sorpresa del concurso: John Dreher, quien se describió a sí mismo como un "gran admirador" de Musk.

Después de premiar a Dreher con el premio en metálico, Musk dijo que todo lo que pide al ganador es que siga siendo portavoz de la petición.

El ganador del concurso felicitó al hombre más rico del mundo por su reciente captura del cohete SpaceX, le dio las gracias y dijo que ha seguido su carrera por años.

"Recibí tu autobiografía hace diez años y te he estado siguiendo desde entonces", le dijo Dreher a Musk. "Soy un gran admirador".

El anuncio del concurso se produce solo unos días después de que Musk empezara a ofrecer $100 a quienes firmen la petición en un anuncio realizado en su plataforma X.

Después de la premiación, el magnate dueño de X dijo que piensa que "esto es bastante divertido" y "parece un buen uso del dinero".