Los errores en las entrevistas hunden a Kamala Harris y dan alas a la remontada de Donald Trump

Publicado por Israel Duro Verificado por 18 de octubre, 2024

El silencio y el ocultamiento resultaron ser el mejor arma electoral de Kamala Harris. Mientras esquivó las entrevistas, la vicepresidenta consiguió que los medios crearan una imagen cuasi mística de ella que la hacía parecer imparable incluso para Donald Trump en su camino a la Casa Blanca. Sin embargo, tan pronto como ha comenzado a sentarse cara a cara con periodistas, este espejismo ha saltado por los aires y los votantes huyen de su verdadero rostro, como certifican las últimas encuestas.

El último en confirmar esta tendencia es el sondeo nacional de Fox News, que vuelve a situar al candidato republicano dos puntos por delante (50-48%), tras haber sido superado en septiembre por el efecto Kamala en esta misma casa. No obstante, no se trata de una tendencia exclusiva por los medios conservadores. Encuestas de corte progresista como las de The New York Times, CBS o la Universidad de Quinnipiac también recogen el hundimiento de la candidata demócrata frente a Trump.

Harris no levanta cabeza en sondeos nacionales ni en los de los estados bisagra

De hecho, en un sondeo realizado por CBS en Arizona el pasado jueves, los votantes de uno de los estados clave para el 5 de Noviembre se decantarían mayoritariamente por el conservador (51-48%). Asimismo, Quinnipiac daba el pasado martes seis puntos de ventaja al expresidente en Georgia, un margen considerable en uno de los estados bisagra en litigio y que fue clave para la elección de Joe Biden en 2020.

A pesar de que, según los agregadores Real Clear Politics y 538, Kamala sigue por delante en la media de las encuestas, el nerviosismo de los líderes demócratas sigue creciendo hasta rozar el pánico por varias razones. La primera, porque la distancia entre ambos se va reduciendo rápidamente. El viernes, la diferencia era apenas de 1,5 puntos cuando comenzó octubre por encima de los dos, según RCP y en 538, ha pasado de 3,3 puntos a 2,4 -y bajando-.

Las encuestas "mostraban una ventaja para Kamala Harris que no era real"

En segundo lugar, y en palabras de David Plouffe, ex jefe de campaña de Barack Obama y asesor senior de la de Harris, se han publicado demasiadas encuestas que no son ciertas, la mayoría de las cuales señalaban a la vicepresidente como líder de la carrera: "Hubo un montón de encuestas, diría yo, en el último mes que mostraban una ventaja para Kamala Harris que no era real. No es lo que estábamos viendo. Hemos visto esto básicamente empatado, digamos, desde mediados de septiembre".

Ni siquiera los medios afines salvan a Kamala Harris

Sin embargo, lo más grave es que las últimas dos semanas han mostrado a una Kamala -e incluso a su candidato a vicepresidente, Tim Walz-, desnortada y cometiendo errores evitables. Cada entrevista de uno de los miembros del ticket electoral demócrata supone una merma de votos por los fallos que perpetran. Y eso que la mayoría de estos encuentros con periodistas lo han sido en medios afines y no les han apretado las tuercas. En algún caso, como en el programa 60 Minutes de CBS, incluso han llegado a emitir una versión editada para esconder varias ensaladas de palabras de la aspirante demócrata.

De hecho, su única visita a campo rival hasta ahora, el pasado miércoles en Fox, terminó con una Harris desquiciada y su campaña denunciado haber sido víctimas de una "emboscada" por parte de la cadena conservadora y el presentador Bret Baier a pesar del comportamiento educado y sosegado de éste, y de los intentos del equipo de la candidata de boicotear y acortar el tiempo pactado para la charla.