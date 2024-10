Un juez de Georgia suspende temporalmente la ley que prohíbe el aborto después de las seis semanas

Publicado por Joaquín Núñez Verificado por 30 de septiembre, 2024

Un juez de Georgia suspendió temporalmente la Ley de Equidad e Igualdad de Infantes Vivos (LIFE), la cual prohibía los abortos después de las seis semanas de embarazo, cuando ya se pueden detectar los latidos del feto. De acuerdo con el fallo de Robert CI McBurney del Tribunal Superior del condado de Fulton, la legislación violaba la Constitución del estado.

Se trata de la segunda vez en la que McBurney tumba la legislación, dado que ya lo había hecho en 2019. Sin embargo, la ley entró en vigor luego de que la Corte Suprema de Justicia anulara Roe vs. Wade y Planned Parenthood vs. Casey a mediados del 2022.

Según el razonamiento del magistrado, el derecho a la "libertad" garantizado por la Constitución de Georgia incluye el derecho de una mujer "controlar" lo que ocurre con su cuerpo.

"Tanto si se habla de libertad como de intimidad (o incluso de igualdad de protección), esta disputa versa fundamentalmente sobre el alcance del derecho de la mujer a controlar lo que ocurre con su cuerpo y dentro de él", escribió el juez en el fallo.

"Sin embargo, ese poder no es ilimitado. Cuando un feto que crece dentro de una mujer alcanza la viabilidad, cuando la sociedad puede asumir el cuidado y la responsabilidad de esa vida separada, entonces -y sólo entonces- puede intervenir la sociedad", sumó McBurney.

Como consecuencia, Georgia volverá a permitir el aborto hasta aproximadamente las 22 semanas de embarazo. Sin embargo, se espera que la decisión sea apelada y podría llegar hasta la Corte Suprema estatal, dominada por los conservadores.

"Creemos que la Ley LIFE de Georgia es totalmente constitucional y apelaremos de inmediato la decisión del tribunal inferior", expresó Kara Murray, portavoz de Chris Carr, el fiscal general de Georgia, tras el fallo del juez McBurney.

¿Qué dice la ley de Georgia sobre el aborto?

Desde el estado de Georgia publicaron un documento estatal titulado 'A woman right to know', el cual explica los alcances de la legislación.

"La ley establece que no se realizará ningún aborto si el niño no nacido tiene un latido humano detectable, excepto (a) en caso de una emergencia médica o de un embarazo médicamente inútil; o (b) en casos de violación o incesto en los que se haya presentado un informe policial oficial policía y cuando la edad gestacional probable del feto sea de 20 semanas o menos. 20 semanas o menos. La ley no prohíbe la extracción de un feto muerto de un feto muerto por aborto espontáneo o de un embarazo ectópico", explica el documento.