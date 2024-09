Sarah McBride, camino a convertirse en el primer senador trans

Publicado por Rosana Rábago Sainz Verificado por 11 de septiembre, 2024

El político trans de Delaware Sarah McBride está un paso más cerca de ocupar un asiento en el Senado y convertirse, así, en la primera persona transgénero de la historia que representa a un estado en el Congreso.

El representante ganó con facilidad este martes las primarias del Partido Demócrata con un apoyo del 79,1% frente a los otros dos aspirantes, Earl Cooper y Elias Weir.

Cooper, recién llegado a la política, obtuvo un apoyo del 16,4% mientras que Weir, quien ya se enfrentó a McBride en las primarias estatales para el Congreso de 2016, logró únicamente el respaldo del 3,9% de los votantes, según datos proporcionados por Ballotpedia.

McBride, por su parte, agradeció a los votantes demócratas el apoyo recibido asegurando, en declaraciones recogidas por AP, que se postula "para lograr un progreso histórico para los habitantes de Delaware":

"No me postulo para hacer historia. Me postulo para lograr un progreso histórico para los habitantes de Delaware. La única identidad por la que quiero ser conocida es mi identidad como orgullosa habitante de Delaware. Es solo una parte de lo que soy". Sarah McBride, candidata demócrata al Senado de Delaware.

McBride, quien ya ocupa un asiento en el Senado estatal desde 2020, deberá ahora competir contra el representante republicano James Whalen III, un policía estatal retirado.

Desde 2010 los demócratas han ocupado el escaño de la Cámara de Representantes de Delaware. En este estado, en 2020 el presidente Joe Biden superó a Donald Trump por 19 puntos.