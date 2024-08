¿Por qué Kamala escogió a un izquierdista extremo como su vicepresidente?

6 de agosto, 2024

Como si Kamala Harris no fuera lo suficientemente izquierdista, ahora el Partido Demócrata tiene como fórmula vicepresidencial al gobernador más progresista del país. Contrario a lo que la mayoría esperaba, creyendo que sería el gobernador Josh Shapiro el elegido por Kamala para acompañarla en la carrera, la candidata demócrata le ha dado la espalda a la comunidad judía y a los demócratas moderados, y ha decidido hacer tremendo guiño a la parte más radical de su Partido.

En una decisión que tomó por sorpresa a muchos, Harris ha elegido a un gobernador que está de acuerdo con el "cambio de género" aún en menores de edad. Que incluso ha impulsado ciudades "santuario" para "cambios de sexo" y aborto sin ninguna restricción. Un hombre que cuando en 2020 Minnesota estaba incendiada por el terrorismo urbano se tardó días en activar la Guardia Nacional. ¿Por qué Kamala desecharía al gobernador Shapiro para escoger a una figura de extrema izquierda?

No solo es que el gobernador Shapiro es un hombre mucho más moderado que Walz y con un gran futuro dentro del Partido Demócrata, sino que es el gobernador de Pensilvania, y los demócratas no pueden perder ese estado si quieren mantenerse en la Casa Blanca. Shapiro goza de una gran popularidad en su estado y además era la figura perfecta para atraer a los moderados que no están muy seguros sobre kamala y su historial como izquierdista.

Según algunos reportajes, las reuniones del equipo de Kamala y Shapiro no tuvieron tan buen resultado, al parecer el equipo de la candidata tuvo mejor comunicación con el equipo de Walz. Asunto que no sorprende, aunque muchos de los grandes medios lo nieguen, Kamala es izquierdista dura, es fácil que no se haya entendido tan bien en algunos temas con el gobernador Shapiro. Por ejemplo el tema de la guerra en Israel.

Es posible que Kamala quiera evitar futuros problemas eligiendo a alguien que la apoye en sus políticas izquierdistas y no alguien que le vaya a obstaculizar en alguna medida sus planes progresistas. El gobernador Shapiro no solo es mucho más moderado que ella, sino que además tiene una prometedora carrera, posiblemente lo veremos peleando en las primarias dentro de cuatro años, eso lo hace un hombre que está especialmente interesado en cuidar su imagen y no quemarse prematuramente apoyando cualquier idea extremista que pudiera tener Kamala.

Sumado a eso, Kamala hereda un panorama muy complicado, no solo necesita ganar el voto independiente sino también el voto de la izquierda extrema que incluso se ha opuesto a Biden en los últimos meses, exigiendo políticas aún más de izquierda. En Michigan, por ejemplo, llamaron a no votar por Biden en las primarias en castigo por su posición frente a la guerra en Israel. Y aunque es cierto que Kamala tiene que ganar el voto moderado, también es fundamental que no pierda el voto de la extrema izquierda, y definitivamente la elección de Walz alegrará a los más radicales del Partido.

Los grandes medios de comunicación también juegan un papel fundamental en esta campaña y en los cálculos que pudo haber hecho el equipo de Kamala para finalmente preferir a Walz sobre Shapiro. Los medios no iban a lograr que los más extremos cambiaran de opinión sobre Shapiro, y con un movimiento antisemita creciendo fuertemente dentro de los demócratas, es probable que Kamala prefiriera no elegir a un judío y con eso no poner en riesgo ese voto radical de la izquierda antisemita. Pero los medios sí pueden convencer a muchos moderados e indecisos de que Walz es un entrañable hombre de familia que más que un izquierdista es un líder preocupado por ayudar a la gente.

Seguramente Kamala cuenta con que los grandes medios la ayudarán en su esfuerzo de presentarse al grueso de la población como una campaña moderada y que no representa un peligro. Y tiene razón, ya estamos viendo a algunos medios lavando la imagen de Kamala y de Walz. Evitando hablar del "cambio de sexo" incluso en menores y enfocándose en los subsidios y ayudas a la población.

Kamala ha decidido hacer un guiño a los radicales eligiendo a Walz, y además librarse de futuras peleas internas, mientras que de cara a la mayoría de los americanos, y con ayuda de los medios, presentará su campaña como una dupla alejada de extremos y enfocada en ayudar a la gente. Los americanos deben mirar con cuidado el historial de Kamala y de Walz, porque no queda duda, si se miran los hechos, que son una dupla de extrema izquierda.