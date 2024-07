Kamala presenta las líneas maestras de su campaña: más aborto y discurso anti-Trump

Publicado por Verificado por 23 de julio, 2024

Kamala Harris planteó sus líneas maestras para ganar la Presidencia en noviembre en sus primeros actos desde que anunció su intención de convertirse en la candidata demócrata: Más aborto y un eslogan presentando su pasado como fiscal como garantía para frenar a "un delincuente convicto". Además, agradeció a Joe Biden su apoyo y sacó pecho por la gestión que ambos han realizado durante su mandato.

La primera de las apariciones de Kamala tras su anuncio fue en la Casa Blanca, en un encuentro con los equipos campeones masculino y femenino de la NCAA. En esta ocasión, ejerció como anfitriona y vicepresidente, dada la ausencia del presidente, que continúa recuperándose de una nueva infección de covid, sin hacer referencias a la campaña electoral en curso salvo para elogiar los logros de Biden durante sus más de tres años en el cargo.

"Our president, Joe Biden, wanted to be here today. He is feeling much better and recovering fast, and he looks forward to getting back on the road. And I wanted to say a few words about our president. Joe Biden’s legacy of accomplishment over the past three years is unmatched in modern history. In one term — (applause) — he has already — yes, you may clap. (Laughter and applause). In one term, he has already surpassed the legacy of most presidents who have served two terms in office".

Kamala comparó a Trump con los "depredadores" y "estafadores" con los que luchó

Nada que ver con su segundo encuentro, en un discurso de campaña, en el que arremetió duramente contra Donald Trump, al que comparó con los "depredadores" y "estafadores" a los que se ha enfrentado durante su carrera defendiendo la ley en California. "Háganme caso cuando digo que conozco el tipo (de persona) que es Donald Trump. Depredadores que abusaron de mujeres, estafadores que timaron a los consumidores, tramposos que rompieron las reglas en beneficio propio".

Visiblemente satisfecha, tras haber asegurado el número de delegados suficientes para garantizar su nominación, actuó como la candidata electa en todo momento, centrando su mensaje en su rival y en su principal arma para tratar de revertir las encuestas: el aborto -o los derechos reproductivos de las mujeres, el eufemismo que prefiere ella-.

"Estas elecciones presentarán una elección clara entre dos visiones diferentes. Donald Trump quiere devolver a nuestro país a una época anterior a que muchos de nosotros tuviéramos plenas libertades e igualdad de derechos. Creo en un futuro que fortalezca nuestra democracia, proteja la libertad reproductiva y garantice que todas las personas tengan la oportunidad no sólo de salir adelante, sino de progresar".

Además, se presentó como una garante para unir el país -algo que ya hizo Biden hace cuatro años para aplicar posteriormente unas políticas de izquierda radical que han profundizado la división entre los estadounidenses-: "Durante los próximos meses, viajaré por todo el país hablando con los estadounidenses sobre todo lo que está en juego. Tengo toda la intención de unir a nuestro partido, unir a nuestra nación y derrotar a Donald Trump en noviembre".

'Aparición' estelar de Biden en el acto

El acto contó con un invitado especial -e invisible-. El presidente intervino telefónicamente para confirmar su apoyo a Kamala e intercambiaron piropos. "Ella es la mejor", aseguró un Biden con la voz aún ronca por el resfriado, a lo que la presumible candidata demócrata respondió "amo a Joe Biden".