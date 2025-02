Los asesinos de bebés de Hamás y una brújula moral mundial rota

20 de febrero, 2025

Tanto como cualquier otra cosa, dos pequeños niños pelirrojos y su madre simbolizaron la crueldad bárbara del asalto de Hamás al sur de Israel el 7 de octubre de 2023. El vídeo de una aterrorizada Shiri Bibas, de 32 años, abrazando y consolando a sus dos hijos -Ariel, de 4 años, y Kfir, de sólo 9 meses en ese momento- mientras eran empujados por terroristas de Hamas hacia su cautiverio en Gaza debería atormentar la conciencia de la humanidad de forma muy similar a algunas de las imágenes más icónicas del Holocausto.

Pero no fue así. O, al menos, no lo suficiente como para impedir que una parte considerable de la comunidad internacional considerara a sus captores como los buenos de la guerra que los palestinos iniciaron el 7 de octubre. Ahora, 500 días después de esa infame y trágica fecha, cuando se ha revelado su destino, también nos vemos obligados a aceptar el alcance del fracaso moral del mundo a la hora de responder adecuadamente a este descarado acto de terrorismo genocida.

Para gran parte del mundo, los niños Bibas no eran más que propaganda sionista, no seres humanos que fueron brutalmente maltratados por el delito de ser judíos. Sus imágenes no se toleraban, y mucho menos se veían con simpatía. Se colocaron carteles de ellos y de otros secuestrados por Hamas en todo el mundo sólo para ser derribados por antisemitas descarados.

Sin embargo, ahora que Hamás ha anunciado que los cuerpos de Shiri, Ariel y Kfir van a ser entregados a Israel esta semana como parte de la primera fase del acuerdo de alto el fuego/rehenes que, al menos por el momento, ha detenido los combates, las actitudes hacia el destino de la familia Bibas se han convertido en una prueba inevitable de nuestra humanidad común.

Vestigios de decencia



Se trata de una prueba en la que gran parte de la comunidad internacional está fracasando estrepitosamente. Y es importante que el resto de nosotros, incluso mientras lloramos a la familia Bibas, tomemos nota de ello y nos preguntemos por qué ha de ser así.

No se trata sólo de que Hamás quiera destruir Israel y cometer un genocidio contra su población. El grupo terrorista que, en contra de lo que afirma el ex presidente Joe Biden, cuenta con el respaldo de la mayoría de los árabes palestinos, planeó y ejecutó una masacre en la que fueron asesinadas más de 1.200 personas de todas las edades y lugares de la sociedad. Lo hizo no sólo disparando misiles o enviando terroristas suicidas a autobuses, cafés y discotecas abarrotados de gente. Sus "combatientes" y los civiles palestinos que siguieron su estela cuando las comunidades israelíes fueron atacadas el 7 de octubre, se enzarzaron en una orgía de asesinatos, torturas, violaciones y secuestros de una forma que dejó claro que se habían despojado de cualquier vestigio de humanidad o decencia.

Es más, se jactó con orgullo de estos crímenes bestiales publicando fotos y vídeos de sus acciones en las redes sociales para dejar claro que su ataque era un adelanto de lo que pretenden hacer al resto de Israel, o al menos lo hicieron antes de que sus partidarios extranjeros empezasen a negar perversamente que algo de esto hubiera ocurrido realmente.

Así planteadas, las atrocidades del 7 de octubre son, por horribles que fueran, todavía algo así como una abstracción. Pero cuando se miran las imágenes de Shiri, Ariel y Kfir mientras se acobardaban ante sus secuestradores después de que su casa en el kibutz Nir Oz fuera atacada, lo vemos bajo una luz diferente. No son sólo estadísticas. Son seres humanos con los que cualquiera puede identificarse.

Por eso tanta gente decente llegó a preocuparse tanto por ellos.

Sabíamos que Yarden Bibas -marido de Shiri y padre de los niños- había abandonado la habitación segura de su casa en un intento inútil de salvar a su familia, y que también había sido secuestrado. Rezamos para que todos se reunieran y volvieran a casa. Pero cuando Yarden fue uno de los pocos israelíes liberados en virtud del actual acuerdo de alto el fuego, mientras que su esposa y sus hijos no lo fueron, rápidamente se hizo evidente que habían muerto en cautiverio.

Eso debería obligar incluso a los más inclinados a racionalizar las acciones palestinas a concluir que la llamada "resistencia" contra Israel que Hamás y sus aliados no son simples terroristas de jardín; son asesinos de bebés.

Motivación del antisemitismo





Independientemente de los detalles del crimen que aún no conocemos, la verdad ineludible es que un niño pequeño, un bebé y su madre fueron asesinados por sus captores palestinos.

Una vez que llegamos a esa triste conclusión, nos corresponde reflexionar sobre cómo es posible que incluso después de conocer esto tanta gente, incluyendo un gran número de los que se consideran progresistas, humanitarios y contrarios a la barbarie, sigan apoyando a Hamás y oponiéndose a Israel.

¿Cómo es posible? La respuesta no es complicada.

Una proporción cada vez más significativa de la opinión internacional, así como de la estadounidense, se ha vuelto contra Israel desde el 7 de octubre. Aunque, como siempre ocurre con las encuestas, depende de cómo se plantee la pregunta, varios sondeos muestran un descenso del respaldo a Israel, y a su derecho a defenderse y a la guerra contra Hamás que lleva librando desde hace 16 meses. Aunque la mayoría de los estadounidenses sigue respaldando a Israel, este giro a favor de la guerra contra el Estado judío es especialmente evidente cuando se trata de los jóvenes.

La simpatía musulmana y árabe por los palestinos, unida a una larga tradición de odio a los judíos tan extendida en el mundo islámico, es parte de la razón. Pero en todo Occidente, este desarrollo es el resultado de la propagación de ideologías tóxicas de izquierda como la teoría crítica de la raza, la interseccionalidad y el catecismo woke de la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI) que excluye claramente a los judíos de su supuesta cruzada por un mejor trato a las minorías.

Al igual que otras teorías neomarxistas, los adoctrinados en tales creencias -un grupo demográfico que incluye a la mayoría de los que han pasado por el sistema educativo estadounidense dominante en los últimos años- fomentan la deshumanización de los que tienen la identidad y/o las opiniones equivocadas sobre el mundo, según la doctrina izquierdista de moda. Y eso es lo que ha alimentado el aumento del odio a los judíos en todo el mundo después del 7 de octubre.

También es la razón por la que tantos estudiantes universitarios, especialmente los que asisten a escuelas de élite, han llegado a creer que la familia Bibas simplemente no entra en la categoría de personas que merecen la empatía de los demás seres humanos. Como ocurrió con los ideólogos fascistas y nazis europeos hace un siglo, los intelectuales de izquierdas y quienes han caído bajo su influencia creen que los israelíes y los judíos no merecen compasión.

Para quienes se tragan la mentalidad antisionista, por vivir en Israel -incluso dentro de las fronteras de 1967 y en comunidades en las que predominaba el apoyo a la paz con los árabes palestinos- puede decirse que los residentes judíos y a menudo pacifistas de lugares como Kfir Oz se lo tenían merecido el 7 de octubre.

No les importó que Gaza no estuviera "ocupada" el 7 de octubre. El hecho de que todos los soldados, colonos y asentamientos israelíes se hubieran retirado de la Franja en 2005 y que desde 2007 fuera un Estado palestino independiente dirigido por terroristas islamistas era irrelevante.

Mentiras y racionalizaciones





Desde el 7 de octubre, han vomitado una serie de argumentos y narrativas, a menudo contradictorios, que justifican la conducta palestina. Afirmaron falsamente que Gaza era una "prisión al aire libre" cuyos habitantes tenían derecho a "resistirse" a la opresión israelí. Sostuvieron además que, aunque Hamás había iniciado esta ronda de enfrentamientos con atrocidades incalificables, el verdadero crimen eran los esfuerzos de Israel por defenderse de este terrorismo palestino.

Citan el sufrimiento de los gazatíes durante la guerra posterior como razón para no preocuparse por la familia Bibas. Aunque ese sufrimiento es real, se niegan a aceptar que quienes iniciaron la guerra son los responsables del horror infligido a ambos bandos de ese conflicto.

Sin duda oiremos en los próximos días que no fue Hamás quien mató a los niños Bibas y a su madre, que fueron los israelíes quienes lo hicieron en el curso de su guerra contra los terroristas. No sabemos si esto es cierto. Incluso si fueron asesinados por fuego israelí contra enclaves y fortalezas terroristas que fueron construidos deliberadamente para aumentar las víctimas civiles, la idea de que Hamás es inocente de sus muertes es risible. Estaban en Gaza y expuestos al peligro no porque el Gobierno israelí fuera despiadado o cómplice de sus asesinatos, sino porque fueron arrastrados hasta allí por terroristas que gobernaban la Franja.

A pesar de la justificación dogmática de sus crímenes por parte de los enemigos de Israel, que es moralmente equivalente a la negación del Holocausto, otras madres e hijos, así como padres e hijos, fueron asesinados el 7 de octubre, y muchos de ellos fueron masacrados con métodos horribles en los que es difícil pensar.

Sin embargo, una vez que te han convencido de que los judíos no tienen derechos, esos crímenes se convierten en meros detalles que hay que arrojar por un orwelliano agujero de la memoria. Aquellos que han idealizado la "resistencia" a Israel -como el autor de best-sellers Ta-Nehisi Coates, que ha hablado de su deseo de haber participado en el 7 de octubre- el asesinato de una madre y sus hijos es un acto que se justifica porque los judíos simplemente viven en el único Estado judío del planeta.

De este modo, los árabes palestinos que deliberadamente se propusieron matar a bebés judíos pueden ser descritos como héroes y los israelíes que tratan de evitar víctimas civiles mientras intentan derrotar a los criminales del 7 de octubre son los malos. Quienes tienen una brújula moral inquebrantable reconocen la diferencia entre los asesinos de bebés y quienes intentan detenerlos.

Por eso no debemos esperar que la noticia de que Shiri, Ariel y Kfir murieron a manos de sus captores o sus funerales cambien la opinión pública sobre Israel o la guerra por parte de aquellos a quienes se les ha enseñado que Israel no tiene derecho a existir.

Una brújula moral rota





Durante generaciones, la gente decente se ha preguntado cómo fue que los ciudadanos de la que posiblemente era la sociedad más civilizada y científicamente avanzada de Europa -Alemania- se comportaron como lo hicieron durante el Holocausto.

La respuesta fue que no creían en la humanidad de los judíos. Los alemanes ordinarios miraban hacia otro lado mientras se llevaban a sus vecinos judíos y los enviaban a la muerte. Los mejores y más brillantes de sus jóvenes lucharon para preservar el régimen nazi y/o participaron en la matanza de 6 millones de judíos, entre ellos 1,5 millones de niños, y millones de otras víctimas.

La cuestión es que si usted aplaude o justifica a estos asesinos de bebés de Hamás, no es sólo que esté equivocado sobre los orígenes y las causas de la guerra posterior al 7 de octubre o que se haya dejado engañar por la desinformación difundida al respecto por los palestinos. Significa que usted no es diferente de aquellos alemanes de a pie que permanecieron indiferentes o que de hecho facilitaron el Holocausto.

Durante la Segunda Guerra Mundial, los pueblos de las naciones aliadas comprendieron instintivamente que no había equivalencia moral entre los asesinados por los nazis alemanes y sus colaboradores y los civiles muertos como resultado de las acciones militares que condujeron a la liberación de Europa. Pero esa sabia comprensión de la naturaleza de la guerra no es compartida hoy por gran parte de la opinión pública de las élites liberales e izquierdistas. En su lugar, han aceptado las grandes mentiras de que Israel comete un "genocidio" y que el terrorismo de Hamás es una "resistencia" justificada.

Este tipo de brújula moral rota se encuentra entre muchos de los que se consideran buenas personas y se puede discernir de muchas maneras. Es evidente entre quienes piensan que la democracia sólo puede preservarse destruyendo sus valores básicos mediante la censura de la disidencia contra las ortodoxias izquierdistas. También está presente entre quienes han llegado a rechazar el canon de la civilización occidental porque no se ajusta a las ideas divisorias de los woks sobre la raza.

Pero en el centro del argumento están quienes se ponen del lado de los asesinos de bebés de Hamás y difunden el odio hacia un Israel moral y democrático,así como hacia el pueblo judío. No es la primera vez en la historia del mundo que el antisemitismo sirve de justificación a los asesinos de niños judíos.

Jonathan S. Tobin es director del Jewish News Syndicate.



©JNS