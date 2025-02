Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) Verificado por 20 de febrero, 2025

Israel recuperó el jueves los cuerpos de cuatro rehenes en cautiverio de Hamás en Gaza: tres miembros de la familia Bibas, la madre Shiri, el hijo pequeño Kfir y su hermano mayor, Ariel, y Oded Lifshitz.

La Cruz Roja entregó cuatro ataúdes a las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y a los agentes de la Agencia de Seguridad de Israel (Shin Bet) en la Franja de Gaza, después de que el organismo internacional recibiera los féretros del grupo terrorista Hamás que los había usado para celebrar una ceremonia propagandística.

Se celebró una breve ceremonia militar presidida por el rabino jefe de las FDI antes de que los cuerpos fueran trasladados a Israel para su identificación.

Ahora quedan 69 rehenes en Gaza, de los cuales se cree que 36 han muerto.

Aunque el Gobierno israelí ha hecho pública la identidad de los cuerpos, la confirmación oficial dependerá del análisis forense de los restos. El miércoles se supo que los nombres no debían haber sido revelados antes de esa confirmación, pero se produjo un error de comunicación entre el Ejército y el Gobierno.

La organización de familiares de rehenes The Hostages and Missing Families Forum ha instado al público a abstenerse de difundir rumores sobre el regreso de los rehenes caídos y a no ponerse en contacto con las familias en relación con el asunto.

"El Coordinador de Cautivos y Desaparecidos, el general de brigada (retirado) Gal Hirsch, ha puesto al día a las familias de los rehenes a través de representantes de las FDI", según un comunicado de la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el jueves.

"En este difícil momento, nuestros corazones están con las familias en duelo. Seguiremos proporcionando información fiable según sea necesario y pedimos que se evite la difusión de rumores e información no oficial", continúa el comunicado.

"Eviten hacer panegíricos hasta que haya confirmación"

La familia Bibas ha emitido un comunicado en el que insta a tener paciencia.

"Si va a haber noticias amargas, necesitamos recibirlas a través de los canales adecuados después de que se completen todos los procedimientos de identificación. Pedimos que no se hagan panegíricos de nuestros seres queridos hasta que haya confirmación tras la identificación final", decía.

La familia Lifshitz emitió un comunicado similar, señalando que anhelaban un resultado distinto:

"Estas horas no son sencillas para nosotros, tras ser informados de que nuestro querido Oded está en la lista de rehenes fallecidos que serán devueltos a Israel el jueves, después de haber sido sacado con vida de su casa en el kibutz Nir Oz [el 7 de octubre de 2023]. Durante 502 días hemos esperado y rezado por un final diferente, pero hasta que no tengamos la certeza absoluta nuestro viaje no terminará, e incluso después seguiremos luchando hasta el regreso del último rehén. Pedimos a los medios de comunicación y al público que no se pongan en contacto con nosotros en relación con este asunto por el momento y que respeten nuestra privacidad."

El proceso de entrega



La etapa inicial de la entrega consistió en que la Cruz Roja recibiera a los caídos de Hamás en un lugar predeterminado en Khan Yunis antes de transferirlos a las FDI. Tras el traslado, se iba a celebrar una ceremonia militar conmemorativa dentro de Gaza, con la bandera israelí, una ceremonia de saludo y un rabino recitaría el Libro de los Salmos.

El Dr. Gilad Bodenheimer, que dirige los Servicios de Salud Mental del Ministerio de Sanidad israelí, ha desaconsejado el visionado prolongado de las emisiones que cubren el retorno: "Prevemos un día extremadamente complejo al recibir a los rehenes caídos, y recomendamos encarecidamente que el público limite su exposición a los medios y minimice su visionado de las tácticas de guerra psicológica de Hamás".

El proceso de identificación



Tras su regreso a territorio israelí, los féretros serán transportados bajo escolta policial directamente al Instituto Forense Abu Kabir de Tel Aviv para su identificación. Allí, los expertos realizarán pruebas para determinar tanto la causa como la hora de la muerte.

El instituto empleará métodos de identificación estándar que incluyen escáneres de imágenes, extracción de muestras de ADN y análisis de laboratorio, además de contrastar los restos con registros médicos existentes, como radiografías dentales. Previamente se habían preparado muestras de referencia, incluidos perfiles de ADN proporcionados por la Policía de Israel.

Según las FDI, el proceso de identificación puede durar hasta 48 horas, dependiendo del estado de los restos.

Las familias serán parte integrante de todo el proceso. A petición propia, permanecerán en sus hogares en lugar de en un sitio designado por las autoridades, acompañados por representantes de las FDI. Observarán la ceremonia militar en tiempo real, con documentación que se distribuirá posteriormente. Las FDI informarán a las familias de los resultados de la identificación antes de hacer ningún anuncio público.

El profesor Chen Kugel, que dirige el Instituto Nacional de Medicina Forense, dio más detalles: "Agotaremos todas las posibilidades para determinar las circunstancias de la muerte. Esto no siempre es posible, sobre todo con los caídos que llegan después de un largo periodo. Nuestro compromiso es hacer todo lo posible para dar respuestas a las familias sobre lo que les ocurrió a sus seres queridos."

La cláusula confidencial



Los responsables políticos han aclarado que esta liberación representa una parte no divulgada de la primera fase del acuerdo de alto el fuego, por el que ocho rehenes que murieron en cautiverio serán devueltos en dos etapas. A cambio, Israel liberará a las mujeres y niños detenidos en Gaza después del 7 de octubre de 2023.

Simultáneamente, las partes mediadoras se preparan para las discusiones sobre la segunda fase del acuerdo. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed al-Ansari, declaró el martes que las negociaciones no han comenzado oficialmente, aunque confirmó que delegaciones tanto de Israel como de Hamás están presentes en Doha.

Una versión de este artículo fue publicada originalmente por Israel Hayom.

© JNS