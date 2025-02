JD Vance y la defensa de la democracia

16 de febrero, 2025

Durante la última década, el establishment político, intelectual y cultural de Europa ha mostrado poca moderación a la hora de expresar su desdén por el presidente Donald Trump y los estadounidenses que lo apoyan a él y sus políticas.

Al igual que los oponentes políticos estadounidenses de Trump, los líderes y expertos europeos lo hicieron de una manera que dejó bien en claro su desdén, no sólo por él personalmente, sino también por un desprecio elitista por su enfoque populista de la política. Sin embargo, lo que más los horrorizó fueron sus posturas sobre cuestiones de inmigración y guerra cultural. Además, sus críticas se basaban en un sentimiento de su propia superioridad moral.

De hecho, durante el primer mandato de Trump, era común que tanto en Europa como en Estados Unidos se refirieran a la canciller alemana Angela Merkel como la verdadera líder del mundo occidental, en lugar del presidente de Estados Unidos. Trump era retratado sistemáticamente no sólo como indigno del cargo sino también como alguien desinteresado en defender los valores occidentales.

Así, la audiencia reunida la semana pasada en la Conferencia de Seguridad de Múnich no solo no estaba preparada para escuchar un discurso en el que un líder estadounidense les diera la vuelta a la situación, sino que estaban atrapados en sus propias concepciones sobre cuáles son las amenazas que la conferencia debería evaluar, que no solo quedaron atónitos, sino que se sintieron realmente insultados por la decisión del vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, de hablar sobre las amenazas más fundamentales para la democracia en el siglo XXI.

En un discurso ante un público sorprendido y en gran parte hostil, Vance dejó claro que Estados Unidos sigue comprometido con la seguridad de Europa, pero que su principal objetivo es enviar un mensaje a los socios de Estados Unidos de que ya es hora de dejar de obsesionarse únicamente con amenazas externas, ya sean de China o Rusia. En este momento, dijo que es más importante preguntarse qué creen estar defendiendo.

Vance defiende la democracia

Lo que siguió fue una declaración fundamental en defensa de la democracia y en oposición a la censura de la libertad de expresión. También exigió que los líderes europeos consideraran si sus políticas de fronteras abiertas, que han permitido el ingreso a sus países de millones de inmigrantes no autorizados provenientes de naciones musulmanas y árabes que se oponen a los valores occidentales, estaban socavando sus sociedades y perjudicando a sus ciudadanos.

En ese sentido, el discurso de Vance fue, como observó el experto en la Primera Enmienda Jonathan Turley , análogo al discurso de Winston Churchill sobre la “Cortina de Hierro” de 1945, que convocó a Occidente a defender la democracia contra la tiranía soviética tras la Segunda Guerra Mundial. Casi 80 años después, Vance articuló una verdad obvia similar.

A menudo se olvida que Churchill fue duramente criticado por las élites estadounidenses y europeas de la época por su disposición a decir la verdad sobre la amenaza comunista en lugar de apaciguarla. Del mismo modo, Vance también está siendo ampliamente denunciado por su temeridad al llamar la atención sobre cómo las democracias europeas han descartado los valores básicos de la democracia para silenciar las opiniones a las que se oponen, así como sobre cómo sus políticas amenazan la supervivencia de los valores occidentales.

El problema de la AfD

Se le acusa de interferir en las elecciones alemanas al cuestionar el “cortafuegos” instalado en torno al partido ultraderechista AfD, que probablemente obtenga buenos resultados en las elecciones parlamentarias de ese país programadas para el próximo mes. Al hacerlo, se le ha atacado por apoyar de algún modo a las fuerzas autoritarias y al antisemitismo.

Su aparente apoyo a la AfD (cuya líder, Alice Weidel, fue entrevistada por Vance durante este viaje) puede ser imprudente, pero eso no quita veracidad a sus afirmaciones. En lugar de simplemente desestimar su discurso, como las élites liberales de ambos lados del Atlántico hacen rutinariamente con las políticas y posiciones de la Administración Trump, quienes dicen ser defensores de la democracia deben prestar atención a sus advertencias.

Además, a quienes dicen preocuparse por la propagación del antisemitismo en todo el mundo no les conviene atacar a Vance o al Gobierno al que sirve por esta cuestión. Israel sigue luchando por su vida contra los nazis del siglo XXI de nuestra época (la organización terrorista Hamás y sus partidarios y facilitadores), y los judíos estadounidenses y europeos se están recuperando del aumento del odio a los judíos causado por las masacres del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel. Sin embargo, los europeos que rechazan el discurso de Vance o bien se mantienen ineficazmente al margen en esta cuestión o están aplaudiendo activamente la extraña alianza rojo-verde de izquierdistas e islamistas que están detrás de esta guerra contra los judíos; es el Gobierno de Trump el que se opone firmemente a ambas fuerzas.

Durante su primer Gobierno, Trump rompió de vez en cuando con la tradición de posguerra de tratar con guantes de seda a los aliados europeos de Estados Unidos. Los instó a gastar más en su propia defensa en lugar de depender casi por completo de la generosidad de los contribuyentes estadounidenses para cumplir esa tarea vital. En ocasiones cuestionó si la alianza de la OTAN había caído en desuso hace mucho tiempo tras el fin de la Guerra Fría, junto con el colapso de las guerras en Irak y Afganistán, en las que los europeos habían hecho algunas contribuciones simbólicas.

Eso fue calificado de aislacionismo, si no de abandono herético de los aliados estadounidenses, aunque la insistencia de Trump en el gasto de defensa contribuyó más a reforzar la alianza que todo lo que habían hecho sus predecesores recientes. Y así, la conferencia de seguridad fue un momento propicio para que la Administración Trump 2.0 llamara la atención del mundo sobre la forma en que Occidente y la alianza se ven amenazados tanto por fuerzas internas como por enemigos externos.

La libertad de expresión en decadencia

La postura de Vance sobre la libertad de expresión parece correcta para cualquiera que crea en la democracia. Como él mismo ha explicado con cierta extensión, el problema va más allá de las leyes alemanas que apuntan específicamente a quienes intentan resucitar el lenguaje o el simbolismo de los nazis. Tampoco se limita a los esfuerzos por aislar al partido AfD, que, como he escrito anteriormente, se distingue de otros partidos nacionalistas de derecha europeos por sus dificultades para distanciarse del horrible pasado de Alemania y por reclutar candidatos parlamentarios que se niegan a hacerlo, a diferencia de la propia Weidel.

En la Europa contemporánea, el apoyo a la libertad de expresión no sólo es una prioridad, sino que está siendo atacado específicamente por aquellas fuerzas que más hablan de democracia. Como señaló Vance, “todo, desde nuestra política en Ucrania hasta la censura digital, se presenta como una defensa de la democracia”.

Recordó que durante el apogeo de la OTAN, durante la Guerra Fría, no había ninguna duda sobre qué bando era culpable de la opresión. Fueron los soviéticos los que “censuraron a los disidentes”, “cerraron iglesias” y “cancelaron elecciones”. Perdieron la Guerra Fría “porque no valoraron ni respetaron todas las extraordinarias bendiciones de la libertad”.

En la actualidad, los ganadores de la Guerra Fría (o al menos los aliados europeos de Estados Unidos) están haciendo esas cosas. Lo hacen para silenciar a quienes disienten de la ideología progresista o de la inmigración sin restricciones de poblaciones musulmanas e islamistas que es más que una mera amenaza a la seguridad (como lo demostró el último caso de terrorismo en Múnich).

Vance enumeró ejemplos de este desprecio por las normas democráticas y la libertad de expresión en la Unión Europea, Suecia, Rumania y, especialmente, en el Reino Unido, donde publicar disenso contra las ortodoxias progresistas de izquierda en las redes sociales a veces se considera un delito penal. La represión de las ideas conservadoras heréticas sobre el aborto, la inmigración o la ideología de género allí es bastante mala, pero es especialmente escandalosa cuando las mismas autoridades hacen la vista gorda ante el apoyo abierto a los islamistas genocidas de Hamás y la incitación masiva contra los judíos en ese país, especialmente desde el 7 de octubre.

En un discurso posterior pronunciado en la misma conferencia, el canciller alemán Olaf Scholz, que fue ampliamente aplaudido por las élites asistentes, calificó el discurso de Vance de indiferente ante la amenaza del nazismo en la actualidad. Esto no es tanto una idea errónea como una forma de manipulación.

Entiendo que muchos otros países democráticos no tienen el mismo respeto por la libertad de expresión que Estados Unidos, con sus derechos de la Primera Enmienda que están tan profundamente arraigados en nuestra cultura política. Y las leyes alemanas sobre los nazis se basan en los esfuerzos de esa nación por trascender el legado de su pasado hitleriano y volver a unirse a la comunidad de naciones cuando recuperó la independencia después de la ocupación aliada. Vance y el asesor clave de Trump, Elon Musk, se equivocan al apoyar a AfD sin exigirle primero que limpie por completo su comportamiento, como han hecho otros partidos europeos de derecha.

Como también he escrito anteriormente, Vance y Trump también están equivocados al seguir asociándose con el expresentador de Fox News TV, Tucker Carlson, cuyas campañas y apologías del antisemitismo y el antisionismo se han vuelto habituales en el programa que transmite en la plataforma de redes sociales X de Musk.

Pero tienen razón cuando dicen que las cuestiones de la libertad de expresión y la inmigración son de suficiente importancia como para trascender esas preocupaciones en este momento de la historia.

Algunos defienden las políticas de censura debido a la supuesta amenaza a la democracia que supone la intromisión rusa, que se ha materializado en anuncios en las redes sociales. Pero, como dice Vance, aunque él y Trump desaprueban esa conducta, “si tu democracia puede destruirse con unos pocos cientos de miles de dólares de publicidad digital de un país extranjero, entonces no era muy fuerte para empezar”.

La verdadera amenaza para los judíos

La principal amenaza contemporánea para Occidente o los judíos no son, a pesar de todos sus defectos manifiestos, la AfD, Carlson o los europeos que no desean que sus países se transformen para peor por una inundación de inmigrantes que se oponen a sus valores fundamentales. Tampoco es la Rusia de Vladimir Putin, cuyo despotismo e invasión ilegal de Ucrania son terribles, aunque esa guerra debería terminar lo antes posible.

El problema más acuciante al que se enfrentan los defensores de la democracia occidental proviene de las fuerzas censuradoras y antidemocráticas que existen en Occidente, entre ellas Estados Unidos, donde el Gobierno de Biden coludió con las empresas de redes sociales para censurar y acabar con la libertad de expresión e incluso con la información sobre temas que deseaban silenciar.

Independientemente de lo que se piense de la Administración Trump, el claro llamado en defensa de la libertad pronunciado por Vance es exactamente lo que se necesita en este momento. En ese sentido, la cuestión de la inmigración no está desconectada de la del antisemitismo.

Por el contrario, el cambio de postura de muchas naciones europeas contra Israel, su defensa contra los terroristas genocidas y su tolerancia y generalización del antisemitismo están directa y trágicamente relacionadas con el creciente odio a los judíos entre los muchos millones de inmigrantes musulmanes que llegaron a esos países en la última década. Las fatídicas decisiones de las naciones de la UE, especialmente Alemania cuando Merkel era canciller, de abrir las compuertas a esos inmigrantes es la razón por la que AfD y otros partidos nacionalistas en toda Europa se han generalizado y están en el gobierno o potencialmente a punto de hacerlo.

La exhortación de Vance a la Conferencia de Munich para que escuche a sus ciudadanos, en lugar de ignorarlos o silenciarlos, debería ser atendida. En lugar de atacar a la Administración Trump por supuestamente insultarlos, deberían sumarse a ella para defender la libertad de expresión y la civilización occidental contra quienes, desde la izquierda o entre los islamistas, desean destruirla.

La tolerancia hacia las opiniones opuestas en las sociedades democráticas es difícil para las élites liberales europeas y estadounidenses que menosprecian a Trump, Vance y Musk. Aunque afirman ser defensores del liberalismo, su comportamiento y sus políticas son fundamentalmente antiliberales. Pero, como bromeó Vance, “si la democracia estadounidense puede sobrevivir diez años de reprimendas de Greta Thunberg [extremismo antidemocrático y causante del calentamiento global], ustedes pueden sobrevivir unos meses de Elon Musk”.

Tanto los defensores de la democracia como quienes dicen hablar en nombre de los judíos deben alejarse del pensamiento colectivo izquierdista o de las suposiciones sobre el mundo que dominaron el período comprendido entre los años 1940 y 1980. Ahora deberían centrarse en derrotar a las fuerzas de izquierda y del mundo musulmán que más inquietan nuestra seguridad y nuestra libertad. Y deberíamos estar agradecidos por una administración estadounidense que, ya sea que la respaldemos o no, no tiene miedo de decirlo.

No sabemos si, como claramente espera Turley, la opinión sobre el discurso de Vance en Munich cambiará como ocurrió con el discurso de Churchill sobre la “Cortina de Hierro”. Una parte demasiado grande del establishment periodístico y de la política exterior está empeñada en acallar el discurso conservador y en defender la apertura de las fronteras, así como en demonizar a Trump, Vance y Musk, como para reconocer sus errores.

Vance tiene razón al decir que tanto las élites europeas como las estadounidenses deberían escuchar al pueblo en lugar de rechazar con descaro sus preocupaciones por considerarlas racistas o xenófobas.

Los resultados de las elecciones en Estados Unidos y algunos países europeos demuestran que cada vez más personas se están dando cuenta de la amenaza que los ataques de los grupos de la sociedad civil y de los islamistas contra Occidente representan para la civilización, las libertades y la seguridad. En lugar de negarnos a escuchar a Vance por no estar de acuerdo con él y con la Administración en algunos puntos, esa amenaza y la forma en que alimenta el antisemitismo deben ser nuestra principal preocupación.

Jonathan S. Tobin es director del Jewish News Syndicate.

©JNS