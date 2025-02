Publicado por Víctor Mendoza Verificado por 8 de febrero, 2025

Diputados, primeros ministros y políticos de la derecha europea se reunieron este sábado en Madrid, España, bajo el lema "Hacer Europa Grande Otra Vez", en alusión al eslogan de Donald Trump: "Hacer América Grande Otra Vez".

Los citados eran políticos miembros de partidos que integran el grupo Patriotas por Europa en el Parlamento de la Unión Europea. Con 86 diputados de un total de 720, aquella agrupación parlamentaria es la tercera fuerza. Se encuentra integrada por 13 países.

Algunas de las figuras más destacadas fueron el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, la diputada francesa Marine Le Pen, al frente de la opositora Agrupación Nacional, y Geert Wilders, líder del primer partido de Países Bajos. A ellos se unieron unas 2.000 personas, según detalló el partido español VOX, encargado de organizar el evento.

Aunque ausente, Trump fue protagonista de la jornada. Tanto Orban como Le Pen coincidieron en que su llegada a la Casa Blanca produjo un cambio de guion, descrito como "una aceleración de la historia" por la primera y "el tornado Trump" por el segundo, que luego aseguró: "Una era ha terminado. Ayer, éramos los herejes. Hoy, somos la corriente mayoritaria".

"Mientras el presidente Trump inaugura una edad de oro para Estados Unidos, debemos preguntarnos: ¿estamos preparados para hacer lo mismo en Europa?", preguntó Wilders al pasar al podio. "Sí, haremos que Europa vuelva a ser grande", prometió y postuló como evidencia recientes éxitos electorales de los conservadores, como la victoria de su propia formación, Partido por la Libertad, en los últimos comicios parlamentarios.

El presidente de Patriotas y de VOX, Santiago Abascal, describió al mandatario estadounidense como "un compañero de armas en la batalla por el bien, por la verdad y la belleza". Incluso defendió su política arancelaria frente a los gobernantes europeos críticos con los aranceles de Trump, sosteniendo que "el gran arancel" del continente eran las medidas ecologistas y los "impuestos confiscatorios" de Bruselas (sede de la Unión Europea) y los gobiernos socialistas.

"No hay tiempo para el desaliento, ni hay tiempo para lamerse las heridas de los ataques que sufrimos", añadió Abascal. "No hay motivo para la resignación y no hay ningún tipo de excusa para la pasividad, todo lo contrario, solo hay signos de esperanza por todas partes y solo tenemos un deber: no rendirnos jamás".

Santiago Abascal, líder de VOX, habla en la reunión de Patriotas por EuropaMRV/VOZ.

"¡Viva la libertad carajo!"

Asimismo, participaron mediante mensajes pregrabados la líder opositora venezolana, María Corina Machado, y el presidente argentino, Javier Milei.

"Es imperativo que las naciones democráticas del mundo nos acompañen con todos sus esfuerzos, con todas las ideas, con todas las acciones para lograr la transición ordenada en Venezuela", pidió Machado en referencia a un cambio de régimen que vea caer el Gobierno de Nicolás Maduro. "Venezuela será un país libre, próspero, seguro y soberano. Esto es hasta el final", prometió ante los aplausos de los asistentes.

Escueto pero eufórico, Milei saludó a los asistentes y gritó su latiguillo habitual: "¡Viva la libertad carajo!".

"¡Devolvamos a Europa su poder!"

"La inmigración ilegal y la inseguridad en nuestras calles, la reducción de la competitividad, el aumento de los precios de la energía, el fanatismo climático, la excesiva regulación e interferencia en la empresa privada y la presión ideológica sobre los Estados miembros", enumeraron los problemas a enfrentar, en un comunicado de cierre del evento, los partidos participantes.

"Los numerosos escándalos de corrupción en Bruselas, así como los ataques a la libertad de expresión, demuestran la hipocresía de la élite bruselense", sostuvieron. "Nosotros, los Patriotas, estamos decididos a devolver el sentido común al proceso de toma de decisiones dentro de la Unión Europea y a devolver a la UE sus valores fundacionales".

Detallaron, asimismo, que la hoja de ruta del grupo pasa por ganar mayorías electorales en las elecciones nacionales y europeas, y cerraron: "¡Devolvamos a Europa su poder, devolvamos a las naciones europeas su grandeza!".