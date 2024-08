La Convención Demócrata ya terminó y aún no sabemos cuál es el plan de Kamala

23 de agosto, 2024

Ha terminado la Convención Nacional Demócrata y Kamala Harris sigue sin dar una entrevista y sin explicar a los americanos cuáles son sus propuestas. Vimos una Convención con mucho sentimiento, muchas historias personales, referencias a la supuesta vocación de servicio de los demócratas, cientos de ataques a Trump, pero ningún plan para solucionar los problemas fundamentales del país.

Para muchos esta semana dejó discursos sobresalientes, como los de los Obama; también discursos emotivos, como el del candidato a vicepresidente Tim Waltz; otros han asegurado que el discurso de Kamala también fue destacable, pero más allá de las formas y las emociones, el país vive un momento complicado en diferentes aspectos clave. Sobre eso, sobre cómo bajar la inflación, combatir el crimen y solucionar la situación en la frontera, no tenemos aún ningún detalle.

Kamala y Waltz aseguraron que van a trabajar para bajar los precios de los productos, de las viviendas, de las medicinas y para asegurar la "libertad" de los americanos. La realidad es que casi cualquier político, no solo en Estados Unidos sino en cualquier parte del mundo promete lo mismo, la clave está en el plan. No es lo mismo buscar la prosperidad dando las condiciones para un ambiente empresarial próspero, que genere empleos bien pagados, que buscar la "prosperidad" regulando precios.

Durante estos cuatros días no escuchamos a los demócratas volver a mencionar el asunto de la regulación a los precios, pero eso no quiere decir que haya sido descartado de su plan. Probablemente la campaña decidió no mencionarlo después de que incluso medios como el Washington Post y CNN criticaron la propuesta y detallaron las consecuencias negativas de ese tipo de medidas.

El que los demócratas no hayan hablado durante la Convención de control de precios es una confirmación más de su estrategia: confunde y reinarás. Los votantes extremos, los que sí quieren control de precios, se van a quedar con el discurso de Kamala en el que propuso el asunto. Los moderados van a dejar en su cabeza las otras ocasiones en las que solo ha hablado de "luchar por la clase trabajadora", objetivo en el que todos estamos de acuerdo, la diferencia está en el camino.

Hay que resaltar que no solo se trata de afirmaciones vagas y generalidades, sino también de mentiras y ataques a Trump sin ningún fundamento. Kamala aseguró que la frontera estaba en crisis porque Donald Trump no quiso aprobar su proyecto de seguridad fronteriza. Literalmente Kamala está haciendo campaña asegurando que Trump no aseguró su frontera. Ella es la encargada, ella es la vicepresidente. Trump nunca necesitó un proyecto de ley para dejar una de las fronteras más seguras de la historia. Además, las propuestas plasmadas en esa ley no hacían más que normalizar la crisis, es muy fácil entender por qué los republicanos no quisieron aprobarla.

Kamala también insistió en que siempre ha trabajado por las clases más necesitadas. Los datos no respaldan esa afirmación. Diferentes estudios muestran que son precisamente los más pobres los que más se han visto afectados por el aumento de los precios, y es que desde que Harris y Biden asumieron el poder, los precios han aumentado un 20 %.

Lo único que hizo el Partido Demócrata durante estos cuatro días fue dar discursos bonitos, para algunos conmovedores, pero en realidad carentes de toda sustancia y detalle, y plagados de mentiras e imprecisiones. Los americanos no pueden conformarse con que una mujer, que comparte la responsabilidad sobre las crisis que está viviendo el país, simplemente diga: bajaré precios y mejoraré la situación de los trabajadores.

Si Kamala Harris decide efectivamente cargar a los empresarios con impuestos abrumadores, lo que veremos será precios más altos y un aumento en el desempleo. Si decide aplicar el control de precios veremos escasez. Si saca adelante su proyecto de ley de seguridad fronteriza, o simplemente continúa con su política actual en la frontera, lo que viene es más crimen e incluso una amenaza a la seguridad nacional. El Partido Demócrata tiene que explicar el cómo, no simplemente presentar una lista de deseos en la que cualquiera puede estar de acuerdo.