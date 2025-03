La revolución de la defensa civil israelí tras el 7 de Octubre

Publicado por Steve Linde 18 de marzo, 2025

El inmigrante australiano Ari Briggs se ha asociado con el experto israelí en guerra antiterrorista Ehud Dribben y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para entrenar a las comunidades del sur de Israel -y de otros lugares- para asegurarse de que nada parecido a la masacre del 7 de octubre de 2023 vuelva a ocurrir, según ha sabido JNS.

Desde su creación en diciembre de 2024, el programa -llamado Magen48 y fundado por la ONG Magen Yehuda- tiene la misión de mejorar la seguridad y preparación de las comunidades fronterizas.

"Magen48 es la primera iniciativa civil israelí dedicada a la formación sistemática de equipos de primera intervención en toda una región", declaró Briggs a JNS. "Nuestra colaboración con las FDI garantiza que las comunidades estén equipadas con las habilidades y la confianza para protegerse a sí mismas, remodelando así la dinámica de seguridad de la frontera sur", agregó.

"Lo que estamos haciendo ahora con Magen48 es ampliar y formalizar esa formación que salva vidas, no solo para un puñado de comunidades afortunadas, sino para todas las comunidades en primera línea", manifestó. "El objetivo es garantizar que ninguna comunidad vuelva a enfrentarse a un 7 de Octubre sin estar preparada", añadió.

Briggs, de 55 años, consultor de gestión que emigró a Israel desde Sydney en 1993 y ahora vive en Ra'anana con su esposa y sus cinco hijos, es exdirector de la organización de defensa legal Regavim. También es fundador de Un Pueblo, un grupo que puso en marcha cuando descubrió que su hijo, reservista de las FDI, y sus amigos carecían de blindaje cerámico y otros equipos de protección al comienzo de la guerra contra Hamás.

Señaló que la investigación de las FDI sobre los atentados del 7 de octubre de 2023, publicada recientemente, identificó como un fallo crítico la falta de formación y equipamiento estandarizados para los equipos de primera intervención en las comunidades cercanas a Gaza. "Magen48 es el primer y único proyecto que implementa activamente la acción correctiva que las propias FDI pidieron", dijo. "Es la primera vez que las FDI se asocian formalmente con una ONG civil para crear un sistema de formación profesional y continua para los equipos civiles de primera intervención, convirtiendo lo que antes era un mosaico de equipos locales descoordinados en un modelo nacional de defensa civil profesionalizada", agregó.

Magen48 trabaja junto con la División de Gaza del Mando Sur de las FDI, los jefes de seguridad de los cuatro consejos regionales cercanos a Gaza y los equipos de primera línea de las 66 comunidades de la región, incluida la ciudad de Sderot.

Las FDI se han comprometido a destinar 6,2 millones de dólares a formación e infraestructuras, mientras que el Consejo Regional de Eshkol ha asignado terrenos para un centro de formación específico que lo convierta en una realidad a largo plazo. "La asociación con las FDI aumenta la credibilidad, profesionalidad e impacto del programa", afirmó Briggs.

El programa de formación de 12 meses incluye:

- Habilidades tácticas: entrenamiento con armas, combate cuerpo a cuerpo y protección del perímetro.

- Coordinación: estrategias de comunicación sin fisuras entre equipos comunitarios, oficiales de seguridad regionales y unidades militares.

- Capacidades avanzadas: entrenamiento de objetivos de largo alcance, reconocimiento con drones y gestión de entradas y salidas seguras.

- Entrenamiento médico: respuesta médica de emergencia y protocolos de evacuación.

- Mando y control: desarrollo del liderazgo de equipos y toma de decisiones en tiempo real basadas en escenarios.

La prueba: ¿qué salvó a Erez y Magen el 7 de Octubre?



"Este programa no es teórico", dijo Briggs. "Todo el concepto se inspiró en el éxito de dos comunidades -Erez y Magen- que consiguieron [...] luchar contra la embestida terrorista del 7 de Octubre, salvando innumerables vidas. La única razón por la que tuvieron éxito donde otros fracasaron trágicamente es porque sus equipos fueron entrenados de antemano por mi socio Ehud Dribben, experto en contraterrorismo y antiguo instructor jefe del Ministerio de Defensa".

Dribben tiene décadas de experiencia operativa e instructiva, especializado en entrenamiento de combate y seguridad comunitaria después de servir en las unidades militares de élite de Israel, donde perfeccionó sus habilidades en operaciones antiterroristas.

"Llamamos al programa en hebreo el paso del amateurismo al profesionalismo porque hasta ahora nadie se tomaba en serio la formación de las comunidades", dijo a JNS en una entrevista. "Esta es parte de la razón por la que no funcionó. No había una línea de defensa eficaz, y nos dimos cuenta de que teníamos que hacer algo al respecto, y tenemos que tomárnoslo en serio de manera profesional en un proyecto estratégico a largo plazo y un programa de formación", añadió.

Sostuvo además que la excepción más notable antes del 7 de Octubre fue un programa intensivo de formación anual que había dirigido en el kibutz Erez: "Vimos que cuando el equipo de primera respuesta sabía cómo trabajar unido, conseguía crear una fuerza de combate para salvar a su comunidad, y esto es lo que buscamos", expresó.

Esencialmente, dijo Dribben, el objetivo de Magen48 es "tomar a toda la comunidad de las localidades cercanas a Gaza y reconstruir su confianza en sí misma y en las FDI, y en su respuesta si, Dios no lo quiera, vuelve a ocurrir algo. La gente volverá solo si se siente segura".

Lo más importante, subrayó, es la colaboración entre las comunidades y las FDI, con simulacros de entrenamiento conjuntos cada seis meses.

"El Ejército puede dar mucho en lo que se refiere a la formación básica de los soldados, pero nosotros queremos mucho más, a nivel táctico: formación y tecnología, organización y equipamiento, instalaciones y simulación", manifestó Dribben. "Hay muchas cosas que el Ejército puede dar, y nosotros damos más. Esa conexión, esa colaboración entre el Ejército y nosotros, es genial", remarcó.

La segunda parte del proyecto, señaló, consiste en diseñar un programa de seguridad para cada comunidad. "Analizamos la amenaza y calculamos la respuesta a nivel comunitario, con lo que tenemos", dijo. "En cada situación, tenemos que saber quién hace qué, dónde, cuándo y con quién", indicó.

En el programa anual de formación, Magen48 ofrece de cuatro a seis sesiones sobre el nuevo plan de seguridad dentro de la propia comunidad, "y así es como conectamos todos los puntos", dijo Dribben.

Entre el inicio de la formación en diciembre de 2024 y finales de febrero de 2025, aseveró Dribben, 30 comunidades completaron la primera fase del programa, que incluye formación exhaustiva sobre armas y seguridad.

A finales de abril, dijo Briggs, las 66 comunidades deberían haber completado la primera fase. "No se trata de un ejercicio puntual", subrayó. "Es un ciclo de entrenamiento permanente, durante todo el año, que garantiza que estos equipos se mantengan en un alto nivel operativo", agregó.

Danny Epstein es miembro del kitat konenut (equipo de respuesta rápida) del kibutz Erez, entrenado por Ehud Dribben. Recibió un disparo en la garganta el 7 de Octubre mientras luchaba heroicamente contra los terroristas gazatíes que invadieron Israel, y atribuye su supervivencia al entrenamiento que había recibido.

Consultado por Magen48, Epstein dijo a JNS: "Creo que es un modelo excelente para los equipos de respuesta rápida. La formación fue seria y profesional y siguió un programa estructurado, y pudimos ver la mejora del equipo. Como le dije a Ehud [Dribben] después, el entrenamiento que hicimos fue decisivamente importante para nosotros en ese terrible shabat (en referencia al 7 de Octubre), y por eso estoy sumamente agradecido".

Ilan Isaacson, jefe de seguridad del Consejo Regional de Eshkol, que emigró a Israel desde Sudáfrica en 1975 con su familia y se trasladó a Moshav Sde Nitzan, declaró a JNS que Magen48 fue una iniciativa única.

"En primer lugar, después del 7 de Octubre, no es que no confiemos en el Ejército; confiamos en el Ejército al cien por cien. Pero después de lo que hemos pasado, especialmente aquí en las comunidades cercanas a Gaza, donde tuvimos una masacre, también tenemos que tomar las cosas en nuestras manos. Estamos muy agradecidos de que el Ejército también participe en el proyecto, pero también hay una parte civil, para mejorar los equipos de primera respuesta, darles capacidades que el Ejército no les va a dar, pero también queremos asegurarnos de que está en nuestras manos", explicó.

A la pregunta de si creía que Magen48 era un modelo que podía reproducirse en otros lugares, Isaacson respondió: "Por supuesto. Estoy seguro de que después podrán llevarlo a la frontera norte y a todas las fronteras, incluidas Judea y Samaria (Ribera Occidental). No es algo sólo para las comunidades cercanas a Gaza, pero la guerra empezó aquí, y de momento no vemos que vaya a terminar en absoluto".

"Era importante empezar aquí, porque todos nuestros equipos de primera respuesta estaban más o menos destruidos. Muchos de mis compañeros murieron -más de 40- y tenemos que reconstruirlo todo desde cero. Para reconstruir algo, no puede ser igual que antes; debe ser mucho mejor. Así que hay que dar confianza a la gente de que será mejor, de que la formación es más seria y se adapta a cada zona de forma diferente. Cada lugar tiene sus propios retos. Es un buen modelo, pero tiene que ser flexible".

Cuando Israel reanudó sus ataques contra Hamás el 18 de marzo, añadió: "Creo que tenemos que saber que Hamás no se va a ir a ninguna parte, que vamos a estar luchando toda la vida, y que tenemos que influir en lo que está ocurriendo en nuestra zona, tomando las cosas en nuestras manos, y en lugar de culpar a todo el mundo, asumir la responsabilidad y dar a la gente que vive aquí la seguridad que se necesita. Y Magen48 es la base de esto".

Restablecer la seguridad y la confianza



Magen48 está buscando financiación para patrocinios comunitarios, apoyo operativo y la construcción de una Instalación Nacional de Entrenamiento que garantice el éxito a largo plazo, dijo Briggs.

"Nuestra misión se centra en mejorar la seguridad para crear las condiciones necesarias para que las comunidades prosperen, animando a los residentes a regresar, reconstruir y contribuir a una economía local próspera", manifestó.

Ahora se está estudiando la posibilidad de ampliar el modelo a la frontera norte de Israel para hacer frente a la amenaza de Hezbolá y a Judea y Samaria para contrarrestar la amenaza de las organizaciones terroristas palestinas, añadió.

"Se trata del futuro de la defensa civil israelí, nacido directamente del trauma del 7 de Octubre, y que conecta directamente con la comunidad judía mundial, una gran parte de la cual está ahora patrocinando la formación de comunidades específicas a través de nuestro Programa de Hermanamiento, construyendo nuevos lazos entre las comunidades de la diáspora y las comunidades de primera línea de las localidades cercanas a Gaza", sostuvo Briggs.

Entre las comunidades del Programa de Hermanamiento se encuentran Woodsburgh Minyan, de Woodmere, con el kibbutz Sa'ad; Young Israel, de Lawrence Cedarhurst, con el kibbutz Be'eri; y Adat Yeshurun, de La Jolla, con Shlomit y Avshalom.

El Centro para la Protección del Pueblo Judío



"El 7 de Octubre se demostró que las comunidades civiles no pueden depender únicamente de la intervención militar para su protección", dijo Briggs. "Los militares no pueden estar en todas partes a la vez, y las comunidades deben estar equipadas para defenderse", agregó.

Por esta razón, señaló, Magen48 ha decidido construir lo que se ha denominado "el Centro para la Protección del Pueblo Judío", un centro mundial de formación profesional en defensa civil con sede en Israel.

"Este centro servirá como un lugar donde la primera línea de respuesta de Israel, y las comunidades judías de todo el mundo pueden aprender de las lecciones del 7 de Octubre y prepararse para las amenazas del futuro", dijo. "Proporcionará formación estandarizada de alto nivel para garantizar que cada defensor -ya sea en el Néguev, en Galilea (Israel) o en una comunidad judía de Europa o Norteamérica- tenga las habilidades y la confianza necesarias para proteger a su pueblo", añadió.

El centro pretende tender un puente entre los fracasos del pasado y la seguridad futura, garantizando que los sacrificios del 7 de Octubre no fueron en vano. "Se erigirá como un faro de resiliencia judía, una declaración de que nunca más las comunidades judías se enfrentarán a la aniquilación sin los medios para contraatacar", expresó Briggs.

"La creación del Centro para la Protección del Pueblo Judío no es sólo una respuesta al 7 de Octubre, es un compromiso con el futuro. Es una promesa de que los judíos nunca volverán a estar desprevenidos frente a quienes pretenden destruirnos", aseveró.

Este centro, concluyó, será una declaración permanente: "Dondequiera que los judíos se vean amenazados, estaremos preparados. Haremos guardia. Defenderemos a nuestro pueblo. Juntos".