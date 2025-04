La Corte Suprema apoya a los padres de Maryland que se oponen al uso de libros LGBTQ en las escuelas públicas

Publicado por Carlos Dominguez 23 de abril, 2025

La Corte Suprema examinó el martes el caso de un grupo de padres de Maryland que demandaron al distrito escolar por su negativa a permitirles excluir a sus hijos de las clases en las que se utilizan libros con temas LGBTQ.

La mayoría del SCOTUS señaló su apoyo a los derechos religiosos de los padres de Maryland que quieren retirar a sus hijos de las clases de primaria en las que se utilizan libros de cuentos con personajes LGBTQ.

Un caso que apunta a la discriminación religiosa

Los padres argumentaron que las escuelas públicas no pueden forzar a los niños a participar en clases que van en contra de su fe.

Por su parte, las instituciones educativas señalaron que permitir que los niños no participen en estas asignaturas se ha convertido en algo perturbador.

Anteriormente, los tribunales inferiores respaldaron a las escuelas, lo que motivó el recurso de los padres ante la Corte Suprema.

El juez Brett Kavanaugh cuestionó repetidamente por qué el distrito escolar rechazaba la opción y habló de la historia del condado de Montgomery como "faro" de la libertad religiosa.

"¿Qué problema hay en permitirles que opten por no participar?", preguntó el juez conservador Samuel Alito, refiriéndose a los niños.

Por su parte, la jueza Amy Coney Barrett, designada por el presidente Trump para el tribunal, cuestionó si debían considerar que la política del condado muestra hostilidad contra ciertas prácticas, lo que equivale a discriminación religiosa.

Libros con temática LGBTQ en las escuelas primarias

Cinco libros están en cuestión durante este caso: Prince and Knight, dos hombre se enamoran después de rescatar un reino; Uncle Bobby's Wedding, a una sobrina le preocupa que su tío no tenga tiempo para ella después de casarse con otro hombre; Love, Violet, sobre la ansiedad de una chica por regalar una tarjeta de San Valentín a otra chica; Born Ready: The True Story of a Boy Named Penelope, es la historia de la decisión de un chico transexual de compartir su identidad de género con su familia y con el mundo; Intersection Allies, describe a nueve personajes de orígenes diversos, incluido uno de género fluido.

El condado de Montgomery cuenta con más de 160.000 estudiantes en los suburbios de Maryland y comenzó a introducir libros con temáticas LGBTQ en la educación primaria al comienzo del año escolar 2022-2023.

Se espera una decisión en el caso para principios del verano.