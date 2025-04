¿Repetirán Trump y Witkoff los errores de Obama y Kerry en Irán?

18 de abril, 2025

Es demasiado pronto para declarar que la política de la Administración Trump hacia Irán es un fracaso. Con el tiempo -y quizá menos de lo que Teherán podría pensar-, el presidente Donald Trump podría resolver el debate abierto entre los miembros de su equipo de política exterior sobre si la continuación de los esfuerzos diplomáticos es el curso de acción adecuado o si es necesaria la fuerza militar para impedir que el régimen islamista consiga un arma nuclear.

En la actualidad, sin embargo, el debate que se está produciendo en el seno de la Administración sobre el tema y la incompetencia manifiesta de su ya comprometido enviado para Oriente Medio, Steve Witkoff, no inspiran, por decirlo suavemente, mucha confianza en que se logre un buen resultado. La única razón para pensar lo contrario es confiar en la capacidad del presidente para distinguir entre un acuerdo que elimine realmente la amenaza iraní y otro que no lo haga, y creer que está realmente dispuesto a respaldar su lenguaje belicoso con acciones.

Lo que destaca de la situación es que parece ser el único asunto importante en el que los designados por Trump no hablan con una sola voz y persiguen una agenda común. Y es esa división dentro de sus consejos lo que está impidiendo un enfoque decisivo y probablemente haciendo que el régimen iraní piense que puede salirse con la suya con las mismas tácticas que le permitieron salir victorioso en las pasadas negociaciones con las Administraciones de Obama y Biden.

En la primera Administración de Trump, el personal de la Casa Blanca estaba aparentemente siempre enfrentado entre sí. Los leales a Trump, incluidos los miembros de su familia, estaban constantemente en guerra entre sí sobre una gran cantidad de cuestiones. También había un gran número de funcionarios, incluidos algunos del gabinete, que pensaban que estaban allí para desempeñar el papel de los adultos que frenaban a Trump y a los que estaban de acuerdo con él en la aplicación real de las políticas por las que se postulaba.

Filtraciones al 'Times'



Parte de la forma en que ese combate intestino se hizo patente al público fue el diluvio de filtraciones a la prensa, incluidos medios hostiles a Trump, como The New York Times, destinadas a avergonzar a los rivales dentro de la Casa Blanca, al presidente o a socavar iniciativas políticas concretas. Hasta la fecha, ha habido poco de eso en Trump 2.0, ya que casi todos en la Administración están en la misma página en términos de su lealtad al presidente y su agenda.

La única excepción a esa regla es Irán. Así lo demuestran las historias publicadas en el Times, que eran claramente el resultado de filtraciones que hablaban del debate sobre qué hacer ante la amenaza nuclear de Teherán que se está produciendo en los más altos niveles, así como de la decisión de vetar esencialmente un ataque israelí sobre objetivos nucleares iraníes.

Como los artículos se esforzaron en señalar, hay dos facciones en el equipo de política exterior de Trump. Una está a favor de una postura dura con Irán. Según las filtraciones publicadas por el periódico, está compuesta por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, el asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, y el general Michael Kurilla, jefe del Mando Central de Estados Unidos. Probablemente cuenten con el apoyo de otras figuras destacadas, como el Secretario de Estado Marco Rubio. En el otro bando están el vicepresidente JD Vance, la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard y la jefa de gabinete de la Casa Blanca Susie Wiles, con Witkoff de acuerdo con ellos.

El debate en curso en el Ala Oeste gira en torno a dos cuestiones vinculadas.

Una es si se debe o no utilizar la fuerza contra Irán durante una ventana de oportunidad que se abrió el pasado octubre, cuando un ataque israelí destruyó en gran medida las defensas aéreas iraníes. Con Irán esencialmente incapaz de repeler los ataques aéreos, sus filiales de Hezbolá en Líbano -también derrotadas por Israel y ya no en condiciones de amenazar al Estado judío en represalia-, así como el régimen de su aliado sirio, Bashar Assad, derrocado, el escenario estaba listo para una operación conjunta de EEUU e Israel que podría potencialmente acabar con el programa nuclear iraní.

La otra es, ¿cuál sería el objetivo estadounidense en cualquier negociación con Irán? ¿Debería ser la eliminación completa del programa nuclear iraní o simplemente un esfuerzo por ralentizar o imponer restricciones a la capacidad del régimen para refinar uranio?

Apaciguadores de Irán en la mesa



Vance y Gabbard se oponen a un ataque militar y quieren que Estados Unidos evite exigir a Irán la renuncia a su programa nuclear, no sea que eso garantice el fracaso de cualquier conversación con Teherán. Con Hegseth y Waltz socavados por el reciente escándalo Signalgate, Vance y su bando en la trifulca, que están siendo animados desde la barrera por personajes como el presentador de programas de entrevistas y miembro del círculo íntimo de Trump, Tucker Carlson, que son hostiles a Israel, parecen haber prevalecido por el momento.

La razón aparente para retrasar un ataque contra Irán es la razonable noción de que es de sentido común intentar la diplomacia antes de recurrir a la fuerza.

A pesar de las acusaciones de aislacionismo, Trump siempre ha sido duro con Irán. Se opuso al desastrosamente débil acuerdo nuclear de 2015 del expresidente Barack Obama con Teherán por considerar que, en lugar de frenar la amenaza de que creara un arma de este tipo, en realidad garantizaba que acabaría consiguiéndola con la aprobación de Occidente tras un retraso relativamente breve. Y ha sido agresivo a la hora de intentar frenar la red de terrorismo internacional de Irán, algo que quedó ilustrado con su orden de asesinar en enero de 2020 a Qassem Soleimani, el jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica del régimen iraní.

Pero Trump también se opone a emprender nuevas aventuras militares en Oriente Próximo, un sentimiento compartido por la mayoría de los estadounidenses que, con razón, se resistieron a la idea de más cruzadas para exportar la democracia tras los fiascos en Irak y Afganistán iniciados por el presidente George W. Bush.

Por el momento, se ha convencido al presidente para que al menos intente que Irán renuncie a sus ambiciones nucleares sin recurrir a la fuerza, aunque con la condición de que se podría recurrir a la acción militar si fracasa la diplomacia.

Una misión imposible



El problema con ese enfoque es que la historia de los últimos 15 años de compromiso diplomático estadounidense con Irán demuestra que negociar con el régimen islamista es una misión imposible. Trump no iba muy desencaminado cuando dijo esta semana que los iraníes ya están paralizando esta nueva ronda de conversaciones porque "están acostumbrados a tratar con gente estúpida."

Teherán ha salido de todas las negociaciones con Estados Unidos como claro vencedor. La razón de ello no es solo el hecho de que los encargados de llevar a cabo la diplomacia con Irán bajo las Administraciones de Obama y Biden no eran precisamente maestros en el arte del trato. Es que en realidad no estaban tan interesados en desarmar a Irán como en lograr un acercamiento con él para reordenar la política exterior estadounidense en la región.

Obama y su secretario de Estado, John Kerry, partían de una posición de fuerza cuando iniciaron las conversaciones con Irán en 2013, ya que la mayor parte del mundo se había alineado tras las sanciones destinadas a obligar al régimen a renunciar a su programa nuclear. Obama incluso prometió que ese sería el objetivo de cualquier conversación con él durante su debate sobre política exterior de 2012 con el candidato presidencial republicano Mitt Romney. Pero una vez que Irán dijo "no" a todas las demandas, Obama y Kerry no sólo se plegaron a las conversaciones; rápidamente adoptaron una postura en la que darían su bendición a su programa nuclear, aunque con una serie de restricciones fáciles de eludir que expirarían antes de 2030.

Su propósito no era sólo evitar el conflicto, sino esencialmente sustituir a Israel y Arabia Saudí por Irán como principales aliados de Washington en la región.

El mito del acuerdo de Obama



Los demócratas y sus animadores de prensa siguen tratando de promover el mito de que el acuerdo de Obama estaba funcionando y que fue la decisión supuestamente impulsiva de Trump de retirarse de él lo que permitió a Irán convertirse en una potencia nuclear umbral. Esto es falso.

Cuando Trump se convirtió en presidente en 2017, comprendió que, tarde o temprano, un líder estadounidense iba a tener que desechar ese acuerdo y sustituirlo por otro más duro o atacar a Irán. Sabiamente, optó por no dejarlo para más tarde y se retiró del acuerdo de Obama en mayo de 2018, tras lo cual se embarcó en una serie de sanciones que devastaron su economía y despojaron al régimen de su capacidad para financiar eficazmente el terrorismo. Si hubiera sido reelegido en 2020 -o si su sucesor, el presidente Joe Biden, hubiera mantenido este rumbo-, Teherán podría haberse visto obligado a renunciar a su programa nuclear. Pero Biden, que puso al diplomático proiraní Robert Malley al frente del asunto, volvió sin miramientos a las políticas de apaciguamiento de Obama. Eso permitió a la República Islámica no sólo acercarse inconmensurablemente a un arma nuclear, sino que el alivio de las sanciones le dio la capacidad de intensificar el terrorismo antiisraelí y antioccidental en la región utilizando a sus proxies Hamás, Hezbolá y los hutíes.

Lamentablemente, los consejos que Trump está recibiendo de Vance y Gabbard parecen estar dirigiendo a la Administración hacia una repetición de esos errores. Y al poner al inexperto e ingenuo Witkoff, que fue rescatado por los aliados qataríes de Irán en un negocio inmobiliario en Nueva York, y cuyas declaraciones y acciones lo señalan como alguien que no sólo está manchado por sus conexiones empresariales sino comprometido por ellas, las conversaciones con Irán parecen encaminadas a otra ronda de apaciguamiento al estilo Obama-Kerry.

Por desgracia, puede que sea demasiado tarde para que funcione otra campaña de sanciones de "máxima presión" como la empleada por Trump 1.0. Con el respaldo de Rusia, y especialmente de China, que está comprando casi todas las exportaciones de petróleo de Irán, es posible que pueda sobrevivir a otra ronda de sanciones, incluso a las que obligaron a los aliados europeos de Estados Unidos a renunciar a sus vínculos económicos con el régimen.

Tras la primera reunión inconclusa entre funcionarios iraníes y Witkoff, el enviado estadounidense dijo primero que su objetivo era un acuerdo que permitiera a Teherán mantener su programa nuclear y luego se retractó de ese asombroso desatino. Eso, combinado con una belicosa declaración de Trump sobre el uso de la fuerza militar si el régimen islamista seguía intentando alargar las conversaciones dándonos golpecitos, suscitó esperanzas de que estaba dispuesto a actuar de común acuerdo con Israel para acabar con la amenaza de Irán.

Pero luego llegaron las filtraciones al Times que dejaron claro que, al menos por ahora, Vance y Gabbard están al mando de la política sobre Irán, con un Witkoff inepto y posiblemente corrupto actuando a su servicio en negociaciones que parecen diseñadas para cumplir el objetivo de Teherán de retrasar los ataques estadounidenses e israelíes hasta que sea demasiado tarde.

No se debería culpar a Trump por querer alcanzar el objetivo de acabar con el proyecto nuclear iraní sin el uso de la fuerza. Pero todo lo que se sabe sobre el régimen de Irán y su historia diplomática hace evidente que no tiene intención de renunciar a sus sueños nucleares sin luchar. Y si, como han dicho Trump y cada uno de sus predecesores en un momento u otro, impedir que Teherán consiga un arma es un objetivo que justificaría la fuerza militar si no hubiera una alternativa viable, entonces, tarde o temprano, Estados Unidos va a tener que actuar.

Un retraso posiblemente fatal



Además, retrasar un ataque conjunto estadounidense-israelí contra Irán puede no ser tanto un aplazamiento como una decisión que garantice que Irán nunca será atacado. Con el tiempo, los iraníes -con la ayuda de Rusia y China- restaurarán sus defensas aéreas y harán aún más difícil atacar sus instalaciones nucleares, así como ocultar otros activos en lo que es un país extenso y montañoso.

Si el objetivo de los apaciguadores de Irán en la mesa del gabinete es -como parecen sugerir los artículos del Times- la voluntad de tolerar a Irán como potencia nuclear umbral o incluso real, se trata de un acontecimiento trascendental. Si Washington tratara a un Irán nuclear como una amenaza insignificante para los intereses de Estados Unidos o de sus aliados, entonces lo que estamos presenciando puede ser nada menos que una repetición de la locura de Obama. Un nuevo acuerdo con Irán que no obligue a desmantelar su programa nuclear ni a renunciar a la financiación del terrorismo internacional -un punto clave en el que nadie en la Administración, incluido Trump, parece estar interesado actualmente- tendrá enormes consecuencias para la región. Y lo que sobrevendría probablemente sería una repetición similar de lo que ocurrió después de que Biden relajara las sanciones, incluyendo un recrudecimiento del terror respaldado por Irán, como el asalto dirigido por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, y la interdicción por parte de los hutíes de la navegación internacional en el Cuerno de África.

Sin embargo, a pesar de todas las filtraciones sobre las facciones en la Casa Blanca, esta es una Administración con un líder fuerte que no es probable que se deje influenciar por los artículos del New York Times, como tampoco lo es por un establishment de política exterior y expertos que siempre han estado dispuestos a poner en peligro a Israel y Occidente siendo blandos con Irán.

Obama sabía lo que quería con respecto a Irán. Trump también, aunque su objetivo de detener, en lugar de potenciar y enriquecer al régimen islamista, es muy diferente. Este presidente se enorgullece de no participar en el tipo de diplomacia estúpida con Irán empleada por Obama y Biden que debilitó a Estados Unidos y fortaleció al principal Estado patrocinador del terrorismo del mundo. También sabe que Irán está intentando alargar las conversaciones hasta que se cierre la ventana de su vulnerabilidad en materia de defensa aérea y se acerque aún más a su búsqueda de una bomba. Sin embargo, si los apaciguadores de Irán entre sus asesores siguen prevaleciendo y los ayatolás agotan el tiempo continuando explotando la incompetencia de Witkoff, eso es exactamente lo que estará haciendo.

