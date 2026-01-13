Los países europeos convocan a los diplomáticos del régimen iraní por la brutal represión de las protestas

Publicado por Carlos Dominguez 13 de enero, 2026

Este martes, varios países europeos llamaron a consulta a los representantes del régimen iraní tras la dura represión de las protestas en la República Islámica, donde se contabilizan cientos de muertos y las autoridades ordenaron cortar el acceso a internet.

"El régimen iraní ha bloqueado Internet para poder matar y oprimir en silencio. Esto no será tolerado. Estamos con el pueblo iraní, tanto con las mujeres como con los hombres", declaró la canciller de Finlandia, Elina Valtonen, en X.

"Convocaré al embajador iraní esta mañana. Junto con la UE, Finlandia está estudiando medidas para ayudar a devolver la libertad al pueblo iraní", añadió la canciller.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania anunció la convocatoria en X. "La brutal represión del régimen iraní contra su propia población es impactante", señaló el ministerio.

El Gobierno francés también convocó al embajador iraní, anunció el ministro de Exteriores, Jean‑Noël Barrot, para denunciar la "violencia de Estado que se abatió ciegamente sobre los manifestantes pacíficos".

"No puede haber impunidad para quienes dirigen sus armas contra manifestantes pacíficos", añadió el ministro francés en una publicación en X.

En Reino Unido, la ministra de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper, indicó asimismo que habían citado al embajador iraní "para subrayar la gravedad de este momento y exigir a Irán que rinda cuentas por los horribles informes" que recibió el Gobierno británico sobre la situación en el país.

"He hablado con el ministro de Asuntos Exteriores Araghchi y le he dicho directamente: el Gobierno iraní debe poner fin inmediatamente a la violencia, defender los derechos y libertades fundamentales y garantizar la seguridad de los ciudadanos británicos", escribió Cooper en X.

A su vez, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca convocó al encargado de negocios del régimen de los Ayatolás, ante la ausencia del embajador en el país, "para expresar la condena del Gobierno al uso de la violencia por parte del régimen iraní contra los manifestantes".

Según un comunicado, el ministerio también instó a "Irán a cumplir con sus obligaciones internacionales, incluido el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de asamblea". "Esto también se aplica a garantizar la libertad y a un acceso a internet sin trabas", señaló.

En España, el ministro de Relaciones Exteriores, José Manuel Albares, afirmó que "lo que le vamos a trasladar" al embajador "es que hay que respetar el derecho de manifestación pacífica de los y las iraníes, su libertad de expresión".