El poderoso buque de guerra USS Gravely atraca en Trinidad y Tobago, frente a Venezuela

Publicado por Diane Hernández 26 de octubre, 2025

Un destructor de la Marina de Estados Unidos, el USS Gravely, llegó este domingo a Trinidad y Tobago, archipiélago ubicado frente a las costas de Venezuela, en un momento en que Washington incrementa la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro.

El buque, equipado con misiles guiados, fue avistado durante la mañana frente a la capital, Puerto España, según constataron periodistas de la AFP. Su arribo, acompañado de una unidad de marines que participará en ejercicios conjuntos con las Fuerzas Armadas trinitenses, había sido anunciado días atrás por el gobierno local. Está previsto que permanezca atracado hasta el jueves.

La presencia militar forma parte de un despliegue ampliado de EEUU en el Caribe, iniciado en agosto, que incluye operaciones aéreas contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico. Además, Washington ha anunciado el envío próximo del portaaviones Gerald R. Ford, el más grande del mundo, lo que representa un incremento significativo de su poder naval en la región.

Maduro ha calificado estas acciones como "intentos de inventar una nueva guerra", acusando a EEUU de utilizar la lucha contra el narcotráfico como pretexto para buscar un cambio de régimen y acceso a las reservas petroleras venezolanas. Trump, por su parte, sostiene que Caracas dirige redes criminales de tráfico de drogas, acusaciones que incluyen al dictador venezolano.

Por su parte las reacciones desde Trinidad y Tobago no se han hecho esperar. La primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, ha mantenido una postura firme contra la inmigración venezolana y ha expresado apoyo abierto a la política de Trump en la región.

Ataques a embarcaciones vinculadas al narcotráfico Las operaciones militares estadounidenses han dejado hasta ahora 43 muertos en bombardeos a presuntas embarcaciones vinculadas al narcotráfico en aguas internacionales, según cifras recopiladas por la AFP.

El Departamento de Guerra anunció también que el portaviones USS Gerald R. Ford y su Carrier Strike Group, formado por los destructores de misiles guiados Arleigh Burke-Class; USS Mahan (DDG-72), USS Winston S. Churchill (DDG-81), y USS Bainbridge (DDG-96), han sido redirigidos desde el mar Mediterráneo a la zona de responsabilidad del Comando Sur (SOUTHCOM) cerca de Venezuela.