Francia: cinco heridos tras un apuñalamiento en Marsella, la policía mató al atacante

Publicado por Carlos Dominguez 2 de septiembre, 2025

La policía francesa mató este martes a un hombre sospechoso de herir con un cuchillo a varias personas en el centro de Marsella, la segunda ciudad del país, indicó una fuente policial.

De acuerdo al fiscal Nicolas Bessone, el atacante, de nacionalidad tunecina, apuñaló a cinco personas y uno de los heridos se encuentra en "estado crítico".

El ataque se produjo durante la tarde cerca del Viejo Puerto, en un lugar emblemático del tráfico de drogas de esta ciudad del sureste de Francia.

El hombre atacó al gerente de un hotel, del que había sido expulsado por impago, así como al hijo de este, otro cliente y dos transeúntes, indicó Bessone.

Por el momento, la Justicia está estudiando los hechos, y el Tribunal Nacional Antiterrorista (PNAT) está en observación.

El ministro del Interior, Bruno Retailleau, tiene previsto llegar a las 8:30 pm (hora local) al Evêché, la comisaría central de Marsella.