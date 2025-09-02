La Justicia francesa ordena juzgar a Depardieu por otra presunta agresión sexual

Publicado por Virginia Martínez 2 de septiembre, 2025

La Justicia francesa ordenó juzgar al actor Gérard Depardieu, de 76 años, por presuntamente violar y agredir sexualmente a la actriz Charlotte Arnould, indicaron este martes a AFP fuentes próximas al caso.

"Es enorme. Estoy aliviada" tras "siete años de horror y de infierno", dijo en la red social Instagram la intérprete, que denunció al actor en 2018, días después de que ocurrieran los hechos.

En su decisión de procesamiento, el juez de instrucción señala "dos agresiones sexuales y violaciones mediante penetración digital" en el domicilio parisino del actor el 7 y 13 de agosto de 2018, según la abogada de la denunciante Carine Durrieu-Diebolt.

Depardieu siempre ha defendido que se trató de una relación consentida: "Nunca jamás abusé de una mujer", aseguró el actor en una carta abierta en el diario Le Figaro en octubre de 2023.