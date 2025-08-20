Un tribunal de Colombia ordena la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe

Publicado por Sabrina Martin 19 de agosto, 2025

El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez quedó en libertad este martes tras una decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que revocó la orden de arresto domiciliario dictada el pasado 1 de agosto.

Con esta resolución, el alto tribunal ordenó dejar sin efecto la disposición que exigía la privación inmediata de la libertad del exmandatario mientras se tramitaba la apelación de la sentencia. En su pronunciamiento, la institución determinó que se debía “amparar el derecho fundamental a la libertad individual del ciudadano Álvaro Uribe Vélez”, lo que significó su liberación tras 19 días de reclusión en su domicilio.

Un caso histórico en Colombia

La condena de Uribe había marcado un precedente sin igual en la historia política del país, al tratarse del primer expresidente colombiano en recibir una pena de cárcel. El fallo del 1 de agosto, emitido por un tribunal de primera instancia, lo sentenció a 12 años de prisión por presuntamente manipular testigos en procesos judiciales y por fraude procesal.

El expresidente permaneció bajo arresto domiciliario mientras su equipo legal presentaba recursos para revertir la decisión. Uno de esos recursos, una tutela, fue clave para que el Tribunal Superior reconsiderara la medida y resolviera a su favor.

Reacción de Álvaro Uribe tras recuperar la libertad

Tras conocerse la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, el expresidente se pronunció en su cuenta de X. En su mensaje escribió: “Gracias a Dios, gracias a tantos compatriotas por sus expresiones de solidaridad. Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a la libertad de Colombia”.