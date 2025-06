Foro Madrid: importantes voces de la política y la sociedad civil denuncian el baño de sangre en Colombia

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 13 de junio, 2025

Durante el IV Encuentro Regional del Foro Madrid en Asunción, Paraguay, se desarrolló una conversación sobre Colombia, país que atraviesa una fuerte crisis de violencia bajo el liderazgo del presidente izquierdista de Gustavo Petro, tras el atentado contra el senador Miguel Uribe la semana pasada, quien se debate entre la vida y la muerte tras recibir disparos en la cabeza a manos de un sicario.

La subdirectora de Escuela Libertad, Luisa Grisales, abrió la charla con una advertencia clara: “Gustavo Petro es el principal desinformador de Colombia. Detrás de él, están sus desestabilizadores”.

Grisales no solo apuntó contra la figura presidencial, sino también contra su aparato ideológico y comunicacional, a los que acusó de actuar más allá de todos los límites de la lógica: “Los desinformadores de Petro son el brazo ideológico avanzando. Han utilizado la mentira para empujar su consulta popular, pasando por encima del Congreso y de los senadores. Sus seguidores se comportan como kamikazes: no les importa difundir mentiras”.

Recordó también el rol del expresidente Álvaro Uribe Vélez como referente y luchador de una Colombia democrática y libre: “Uribe le devolvió el país a mi generación. Hoy él, junto a senadoras como Paola Holguín y María Fernanda Cabal, es un objetivo militar. Necesitamos redes de apoyo reales para protegerlos”.

Uribe, quien lideró a Colombia en una era convulsa, dominada por el narcotráfico y la guerrilla, logró recuperar gran parte de la territorialidad colombiana bajo una campaña de seguridad sin precedentes en el país sudamericano.

En la conversación también participó la politóloga Ana Milena Zambrano, COO de Bridge Group, quien se enfocó en la manipulación del relato histórico por parte de Petro y la izquierda colombiana: “Por no decir las cosas claramente es que muchos jóvenes no saben que Gustavo Petro tiene sangre en sus manos. Muchos no saben que fue guerrillero”, dijo.

Zambrano también convocó a la movilización ciudadana tras el reciente atentado contra el senador Uribe y los recientes ataques terroristas en varias zonas del país sudamericano: “El domingo marcharemos en toda Colombia para condenar el intento de asesinato. No podemos permitir que vuelvan los tiempos oscuros del país”.

Asimismo, la politóloga afirmó que, durante los últimos años, la izquierda colombiana también tergiversó el relato histórico, mal llamando “proceso de paz” al pacto entre las guerrillas colombianas FARC y el Estado colombiano durante la era del expresidente Juan Manuel Santo.

“Si no decías ‘disidencias de las FARC’, eras un guerrerista más. Tampoco se podía llamar a estos guerrilleros, devenidos en políticos, por sus apodos”, denunció Zambrano.

Desde una mirada económica, María José Bernal, directora ejecutiva del gremio empresarial FENALCO, cuestionó con fuerza cómo ciertos elementos del sector privado actúan se vuelven cómplices del estatismo o hacen poco y nada para frenar su avance: “Al socialismo también se llega con la complicidad de empresarios. Hay quienes piden que se agrande el Estado para tener su cuota burocrática”.

En contraposición, Bernal reivindicó el rol del empresariado colombiano como motor de la economía y el desarrollo social: “Nuestra principal función es generar riqueza. Nos levantamos cada día para apostar por Colombia. No hay que tenerle miedo a la libertad”.

Bernal también recordó que detrás de cada decisión política hay “un empresario presionando”, y que esa presión puede ejercerse para buenas o malas ideas, “para ir hacia el estatismo o hacia la libertad”.

“Exigimos un Estado pequeño, eficiente, que entienda su rol limitado. Ceder un centímetro más es nuestra responsabilidad”, sentenció la economista.

Por su parte, el abogado y periodista Dmar Córdoba, quien moderó el panel, cerró la conversación con una reflexión sobre el momento que atraviesa el país colombiano.

“A los empresarios en Colombia Petro los llama esclavistas, fascistas. Está construyendo una guerra de clases para dividir a la sociedad”, denunció Córdoba, quien fue incluso más allá: “Si Colombia se salva el año que viene, se salvará la esperanza de salvar a Iberoamérica, a Venezuela y a todo el hemisferio”.

Finalmente, Córdoba recordó: “El silencio de los buenos hace que se pierdan los países. Necesitamos recuperar la verdad para recuperar la región”.