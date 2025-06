El concejal de Bogotá, Andrés Barrios, aseguró que el atentado contra Miguel Uribe fue también un atentado “contra la democracia en Colombia”

Publicado por Luis Francisco Orozco 9 de junio, 2025

En el noticiero de Voz News, la productora ejecutiva Karina Yapor entrevistó al concejal de Bogotá, Andrés Barrios, sobre el estado de salud del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien fue herido de bala tras ser víctima de un atentado el pasado sábado en el barrio La Modelia en la localidad de Fontibón en la capital colombiana. Durante la entrevista, Barrios habló sobre el difícil momento que vive el país sudamericano y todos los detalles sobre el grave incidente del que fue víctima una de las más importantes figuras de la derecha colombiana.

“Estamos viviendo tiempos muy difíciles en Colombia […] Esto no es un atentado solamente contra Miguel sino contra la democracia en Colombia. Es lamentable que la vida de él no se haya protegido, por eso yo, desde los medios de comunicación nacionales, solicito la cabeza del director de la Unidad Nacional de Protección, ya que me parece que no tiene sentido y es un despropósito que este señor siga en el cargo”, comentó Barrios.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.