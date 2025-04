La Corte Suprema de Reino Unido dicta que los trans no son legalmente mujeres

Publicado por Santiago Ospital 16 de abril, 2025

Terremoto en Reino Unido. La Corte Suprema dictó este martes por la mañana que la definición legal de mujer está basada en el sexo biológico. Por tanto, las mujeres trans, hombres de nacimiento que se identifican como mujeres, no son mujeres para la ley.

El fallo del máximo tribunal británico llega en respuesta a una apelación del grupo For Women Scotland contra el Gobierno de Escocia. La pregunta a responder por la Corte era si la palabra "mujer" en la vigente Ley de Igualdad incluían a hombres biológicos con certificados llamados "de reconocimiento de género".

"La decisión unánime de este tribunal es que los términos mujer y sexo en la Ley de Igualdad de 2010 se refieren a una mujer biológica y al sexo biológico", reveló la respuesta del Supremo el juez Lord Hodge, encargado de leer la sentencia.

"Pero aconsejamos no leer esta sentencia como un triunfo de uno o varios grupos de nuestra sociedad a costa de otro, no lo es", añadió, señalando que la citada norma también protege a los transexuales "posean o no un certificado de reconocimiento de género". "La definición de sexo en la Ley de Igualdad de 2010 deja claro que el concepto de sexo es binario, una persona o es mujer o es hombre".

Primeras reacciones

"Absolutamente exultantes aquí, ¡lágrimas!", escribieron desde la cuenta oficial de For Women Scotland. En palabras recogidas por el medio local Sky News, su presidente, Trina Budge, dijo que la decisión despejaba toda duda legal "respecto a lo que es una mujer".

"Ahora sabemos con certeza que nos referimos a la clase de sexo biológico de las mujeres y que cuando decimos un espacio sólo para mujeres significa exactamente eso: sólo mujeres, nada de hombres, ni siquiera si tienen un certificado de reconocimiento de género", añadió.

El grupo que encabeza presentó una demanda contra el gobierno escocés en 2018, protestando su interpretación de la ley de Igualdad. Este último consideraba que si, tras someterse a una cirugía, una persona obtenía un "certificado de reconocimiento de género" (GRC), debía tener las mismas protecciones que una mujer biológica.

Desde el Partido Conservador también celebraron el fallo, con su líder escocés, el parlamentario Russell Findlay, publicando en X que "una victoria para las mujeres de todo el Reino Unido y una victoria del sentido común".

La también parlamentaria escocesa, Maggie Chapman, del Partido Verde, tildó el fallo de "profundamente preocupante", "un duro golpe para algunas de las personas más marginadas de nuestra sociedad".

Un portavoz del Gobierno central dijo que "esta sentencia aporta claridad y confianza, tanto para las mujeres como para los proveedores de servicios, como hospitales, refugios y clubes deportivos". "Los espacios para un solo sexo están protegidos por la ley y siempre lo estarán por este Gobierno".

*Noticia en desarrollo.