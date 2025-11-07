Rosalía presenta 'Lux', un álbum orquestal que incluye 14 idiomas

Publicado por Alejandro Baños 7 de noviembre, 2025

La cantante española Rosalía lanzó este viernes su nuevo disco, Lux, su cuarto álbum de estudio, tras Los Ángeles (2017), El Mal Querer (2018) y Motomami (2022). Cuenta con 18 canciones en su edición física, mientras que la versión digital dispone de 15.

El primer single, 'Berghain', fue presentado el 27 de octubre. Días después, el 5 de noviembre, Lux fue filtrado por varios usuarios de redes sociales, que compartieron un enlace que llevaba al contenido íntegro del álbum.

Con Lux, Rosalía ha dado un giro de 180 grados. Habituada a incorporar en sus canciones un estilo más contemporáneo -tal y como se aprecia en Motomami-, en esta ocasión la artista española trae a su público melodías más clásicas que salen de los instrumentos de la Orquesta Sinfónica de Londres.

Además, en su nuevo disco, Rosalía se ha atrevido a cantar en varios idiomas. Concretamente, en 14: además de en español y en catalán -sus idiomas maternos-, la artista interpreta versos en inglés, en latín, en japonés, en italiano, en alemán, en ucraniano, en árabe, en siciliano, en francés, en mandarín, en hebreo y en portugués.

Al margen de 'Berghain', en el repertorio se incluyen canciones como 'Reliquia', 'Sexo, violencia y llantas', 'La perla', 'La yugular' o 'La rumba del perdón'.

La promoción de Lux comenzó a mediados de octubre. Una imagen de la carátula del disco se emitió en una de las pantallas de Times Square. Posteriormente, sucedió lo mismo en Callao, una céntrica plaza de Madrid (España), junto con la inesperada aparición de Rosalía, lo que causó que cientos de fans acudiesen al lugar para verla.