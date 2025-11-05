'Lux', el nuevo disco de Rosalía, filtrado dos días antes de su lanzamiento

Publicado por Alejandro Baños 5 de noviembre, 2025

Lux, el nuevo disco de la artista española Rosalía y una de las producciones musicales más esperadas de este año, fue filtrado dos días antes de que sea lanzado tanto en formato físico como digital, previsto para el 7 de noviembre.

Este miércoles, varios usuarios de redes sociales compartieron un enlace que llevaba al contenido íntegro del cuarto álbum de la cantante. Un día antes, otra de las canciones del disco -'Reliquia'- estuvo disponible en Spotify durante un rato.

Columbia Records -sello discográfico que se ha encargado de grabar, comercializar y distribuir Lux- se encuentra analizando la filtración para dar con los responsables, tal y como informó el periódico español ABC.

El 27 de octubre, Rosalía hizo público el primer single -titulado 'Berghain'- de su nuevo disco. Nueve días después, el 5 de noviembre, la canción ya contaba con más de 17 millones de reproducciones en YouTube.

La promoción de Lux comenzó a mediados de octubre. Una imagen de la carátula del disco se emitió en una de las pantallas de Times Square. Posteriormente, sucedió lo mismo en Callao, una céntrica plaza de Madrid (España), junto con la inesperada aparición de Rosalía, lo que causó que cientos de fans acudiesen al lugar para verla.