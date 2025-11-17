Oficial: Jake Paul y Anthony Joshua pelearán en diciembre

Publicado por Alejandro Baños 17 de noviembre, 2025

Jake Paul, youtuber reconvertido en boxeador, y Anthony Joshua, uno de los mejores boxeadores del siglo XXI, pelearán dentro de un mes en uno de los combates más mediáticos de los últimos años.

La noticia fue confirmada por ambos contendientes, que se enfrentarán -en la modalidad de peso pesado- el próximo 19 de diciembre en el Kaseya Center de Miami (Florida).

"Sí, es real", comentó Paul a través de redes sociales. Por su parte, Joshua afirmó que su rival "está loco", usando una jerga coloquial. También divulgaron el cartel oficial del evento.

La pelea constará de ocho asaltos de tres minutos cada uno.

Joshua -nacido en Watford, Reino Unido, el 15 de octubre de 1989- cuenta con un balance de 28 victorias -25 de ellos por nocaut- en 32 combates. Además, conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y la medalla de plata en el IBA World Boxing Championship de 2011, ambas en la categoría de peso superpesado.

Paul -nacido en Cleveland, Ohio, el 17 de enero de 1997- comenzó siendo una celebridad de internet y youtuber. Posteriormente, dio un salto en su carrera hacia el boxeo. El pasado año, peleó frente a Mike Tyson en una de las exhibiciones que más serán recordadas. También se midió frente al excampeón mexicano Julio César Chávez Jr.

Aquellos que no acudan al Kaseya Center podrán disfrutar del combate entre Joshua y Paul a través de Netflix.