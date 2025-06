Los Knicks despiden a Tom Thibodeau tras caer frente a los Pacers en los Playoffs

Publicado por Alejandro Baños 4 de junio, 2025

Los New York Knicks oficializaron el despido de su director técnico, Tom Thibodeau, días después de caer eliminados en los Playoffs de la NBA.

"Nuestra organización se centra exclusivamente en ganar un campeonato para nuestros aficionados. Esta búsqueda nos ha llevado a la difícil decisión de informar a Tom Thibodeau de que hemos decidido tomar otra dirección", informó Leon Rose, presidente de los Knicks, a través de un comunicado.

Rose aprovechó para agradecer a Thibodeau por su trabajo durante las cinco temporadas que estuvo al frente de la franquicia.

"No podemos agradecer lo suficiente a Tom que haya volcado su corazón y su alma en todos y cada uno de los días que ha sido el director técnico de los New York Knicks. Nos ha guiado no sólo con clase y profesionalidad durante las últimas cinco temporadas, sino también con un tremendo éxito en la cancha. Tom siempre formará parte de nuestra familia Knicks y le deseamos lo mejor en el futuro", concluyó el mandatario.

Thibodeau aterrizó en los Knicks en la temporada 2020/2021, sustituyendo en el cargo a Mike Miller. Anteriormente, ostentó el cargo de director técnico jefe de los Chicago Bulls y de los Minnesota Timberwolves. De 1996 a 2003, ejerció de entrenador asistente en la franquicia neoyorquina.

Durante su estancia en el Madison Square Garden como entrenador jefe, Thibodeau llevó a los Knicks a disputar cuatro Playoffs, logrando su mejor posición esta última temporada, en la que perdió la Final de la Conferencia Este frente a los Indiana Pacers.