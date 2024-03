Rafa Nadal renuncia a jugar el ATP Indian Wells

Rafael Nadal anunció que no participará en la edición de este año del ATP de Indian Wells, el primer Masters 1000 de la temporada, aquejado por molestias musculares. El tenista español iba a debutar en el torneo frente al canadiense Milos Raonic, un juego que estaba previsto para este jueves.

"Con gran tristeza tengo que retirarme de este increíble torneo de Indian Wells. Todo el mundo sabe cuánto me gusta este lugar y cuánto me gusta jugar aquí. Esa es también una de las razones por las que vine muy temprano al desierto para practicar y tratar de prepararme", confirmó su ausencia Nadal en redes sociales.

It is with great sadness that I have to withdraw from this amazing tournament at Indian Wells.

Everyone knows how much I love this place and how much I love to play here. That’s also one of the reasons why I came very early to the desert to practice and try to get ready. pic.twitter.com/gmvs5kfGO2

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) March 7, 2024