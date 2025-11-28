Cómo detectar y evitar las estafas más comunes durante las fiestas

Las estafas más comunes que se disparan en diciembre (tarjetas de regalo falsas, phishing navideño, tiendas online trampa, etc.)

Señales de alerta que casi nadie nota… ¡hasta que ya es tarde!

Consejos prácticos y fáciles de aplicar para protegerte al comprar en línea, en tiendas físicas o al recibir “regalos” sospechosos por WhatsApp o correo

Qué hacer inmediatamente si crees que ya caíste en una estafa