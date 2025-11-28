Cómo detectar y evitar las estafas más comunes durante las fiestas
Karina Yapor conversa con Rogelio Belmontes, gerente comunitario de Chase, sobre cómo evitar estafas durante la temporada de fiestas.
En esta entrevista especial de temporada, Karina Yapor conversa con Rogelio Belmontes, gerente comunitario de Chase, para revelarte todo lo que necesitas saber y mantener tu dinero a salvo estas fiestas.
Descubre:
- Las estafas más comunes que se disparan en diciembre (tarjetas de regalo falsas, phishing navideño, tiendas online trampa, etc.)
- Señales de alerta que casi nadie nota… ¡hasta que ya es tarde!
- Consejos prácticos y fáciles de aplicar para protegerte al comprar en línea, en tiendas físicas o al recibir “regalos” sospechosos por WhatsApp o correo
- Qué hacer inmediatamente si crees que ya caíste en una estafa
- Las nuevas modalidades del 2025 que están engañando incluso a los más cuidadosos
Economía
¡Cuidado con el 'smishing' en el Black Friday! Qué es y cómo evitar ser víctima de esta estafa
Alejandro Baños