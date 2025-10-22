Galería: estos son los rascacielos más altos del país

Perfil de Nueva York durante la conmemoración del 11S ZUMAPRESS.com/Cordon Press.

Publicado por Santiago Ospital 22 de octubre, 2025

Nueva York tiene un nuevo perfil. JPMorgan Chase inauguró esta semana un nuevo rascacielos de 60 pisos en el corazón de la ciudad. Con 1.388 pies de altura (423,1 metros) se convirtió en el sexto edificio más alto de la ciudad y el octavo del país, según el ranking elaborado por el Council of Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH).

La Ciudad de Nueva York lidera la lista nacional de ciudades estadounidenses con más rascacielos, considerados como edificios terminados de más de 490 pies (150 metros). Ocupa el primer y segundo puesto del ranking, así como ocho de los diez primeros. Es por tanto la ciudad más alta del país y la segunda más alta del mundo.

¿Cómo queda la lista de rascacielos más altos del país con la nueva matriz de JPMorgan Chase?