Galería: estos son los rascacielos más altos del país
El One World Trade Center, el Trump International Hotel & Tower... y ahora el 270 Park Avenue de JPMorgan. ¿Cuáles son los edificios más altos de Estados Unidos tras la inauguración de la milmillonaria matriz del banco internacional?
Nueva York tiene un nuevo perfil. JPMorgan Chase inauguró esta semana un nuevo rascacielos de 60 pisos en el corazón de la ciudad. Con 1.388 pies de altura (423,1 metros) se convirtió en el sexto edificio más alto de la ciudad y el octavo del país, según el ranking elaborado por el Council of Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH).
La Ciudad de Nueva York lidera la lista nacional de ciudades estadounidenses con más rascacielos, considerados como edificios terminados de más de 490 pies (150 metros). Ocupa el primer y segundo puesto del ranking, así como ocho de los diez primeros. Es por tanto la ciudad más alta del país y la segunda más alta del mundo.
¿Cómo queda la lista de rascacielos más altos del país con la nueva matriz de JPMorgan Chase?
One World Trade Center, Nueva York
- Altura: 541,3 metros / 1.776 pies
- Ranking en el mundo: #7
- Ranking en el país: #1
- Ranking en su ciudad: #1
Central Park Tower, Nueva York
- Altura: 472,4 metros / 1.550 pies
- Ranking en el mundo: #15
- Ranking en el país: #2
- Ranking en su ciudad: #2
Willis Tower, Chicago
- Altura: 442,1 metros / 1.451 pies
- Ranking en el mundo: #25
- Ranking en el país: #3
- Ranking en su ciudad: #1
111 West 57th Street, Nueva York
- Altura: 435,3 metros / 1.428 pies
- Ranking en el mundo: #28
- Ranking en el país: #4
- Ranking en su ciudad: #3
One Vanderbilt Avenue, Nueva York
- Altura: 427 metros / 1.401 pies
- Ranking en el mundo: #29
- Ranking en el país: #5
- Ranking en su ciudad: #4
432 Park Avenue, Nueva York
- Altura: 425,7 metros / 1.397 pies
- Ranking en el mundo: #30
- Ranking en el país: #6
- Ranking en su ciudad: #5
Trump International Hotel & Tower, Chicago
- Altura: 423,2 metros / 1.389 pies
- Ranking en el mundo: #32
- Ranking en el país: #7
- Ranking en su ciudad: #2
JPMorgan Tower - 270 Park Avenue, Nueva York
- Altura: 423 metros / 1.388 pies
- Ranking en el mundo: #33
- Ranking en el país: #8
- Ranking en su ciudad: #6
30 Hudson Yards, Nueva York
- Altura: 387,1 metros / 1.270 pies
- Ranking en el mundo: #50
- Ranking en el país: #9
- Ranking en su ciudad: #7
Empire State Building, Nueva York
- Altura: 381 metros / 1.250 pies
- Ranking en el mundo: #57
- Ranking en el país: #10
- Ranking en su ciudad: #8