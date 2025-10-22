Voz media US Voz.us
Galería: estos son los rascacielos más altos del país

El One World Trade Center, el Trump International Hotel & Tower... y ahora el 270 Park Avenue de JPMorgan. ¿Cuáles son los edificios más altos de Estados Unidos tras la inauguración de la milmillonaria matriz del banco internacional?

Perfil de Nueva York durante la conmemoración del 11S

Perfil de Nueva York durante la conmemoración del 11SZUMAPRESS.com/Cordon Press.

Santiago Ospital
Publicado por
Santiago Ospital

Nueva York tiene un nuevo perfil. JPMorgan Chase inauguró esta semana un nuevo rascacielos de 60 pisos en el corazón de la ciudad. Con 1.388 pies de altura (423,1 metros) se convirtió en el sexto edificio más alto de la ciudad y el octavo del país, según el ranking elaborado por el Council of Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH).

La Ciudad de Nueva York lidera la lista nacional de ciudades estadounidenses con más rascacielos, considerados como edificios terminados de más de 490 pies (150 metros). Ocupa el primer y segundo puesto del ranking, así como ocho de los diez primeros. Es por tanto la ciudad más alta del país y la segunda más alta del mundo.

¿Cómo queda la lista de rascacielos más altos del país con la nueva matriz de JPMorgan Chase?

La 'Torre de la Libertad' del One World Trade Center

La 'Torre de la Libertad' del One World Trade CenterAngela Weiss/AFP.

One World Trade Center, Nueva York

  • Altura: 541,3 metros / 1.776 pies
  • Ranking en el mundo: #7
  • Ranking en el país: #1
  • Ranking en su ciudad: #1
Video con dron del Central Park Tower

Video con dron del Central Park Towerthe Dronalist/YouTube.

Central Park Tower, Nueva York

  • Altura: 472,4 metros / 1.550 pies
  • Ranking en el mundo: #15
  • Ranking en el país: #2
  • Ranking en su ciudad: #2
Foto de día y de noche de la Willis Tower

Foto de día y de noche de la Willis TowerCordon Press/VOZ.

Willis Tower, Chicago

  • Altura: 442,1 metros / 1.451 pies
  • Ranking en el mundo: #25
  • Ranking en el país: #3
  • Ranking en su ciudad: #1
111 West 57th Street, el edificio más alto en imagen

111 West 57th Street, el edificio más alto en imagenJDS Development/YouTube.

111 West 57th Street, Nueva York

  • Altura: 435,3 metros / 1.428 pies
  • Ranking en el mundo: #28
  • Ranking en el país: #4
  • Ranking en su ciudad: #3
One Vanderbilt Avenue

One Vanderbilt AvenueSL Green Realty Corp/YouTube.

One Vanderbilt Avenue, Nueva York

  • Altura: 427 metros / 1.401 pies
  • Ranking en el mundo: #29
  • Ranking en el país: #5
  • Ranking en su ciudad: #4
432 Park Avenue, el edificio más alto en imagen

432 Park Avenue, el edificio más alto en imagenCordon Press.

432 Park Avenue, Nueva York

  • Altura: 425,7 metros / 1.397 pies
  • Ranking en el mundo: #30
  • Ranking en el país: #6
  • Ranking en su ciudad: #5
Edificios al otro lado del río Chicago se reflejan en el Trump International Hotel & Tower

Edificios al otro lado del río Chicago se reflejan en el Trump International Hotel & TowerDaniel Slim/AFP.

Trump International Hotel & Tower, Chicago

  • Altura: 423,2 metros / 1.389 pies
  • Ranking en el mundo: #32
  • Ranking en el país: #7
  • Ranking en su ciudad: #2
Vista de la calle del 270

Vista de la calle del 270Nigel Young, courtesy of Foster + Partners/JPMorgan Chase.

JPMorgan Tower - 270 Park Avenue, Nueva York

  • Altura: 423 metros / 1.388 pies
  • Ranking en el mundo: #33
  • Ranking en el país: #8
  • Ranking en su ciudad: #6
Panorámica y detalle del 30 Hudson Yards

Panorámica y detalle del 30 Hudson YardsUnlisted Vault/YouTube.

30 Hudson Yards, Nueva York

  • Altura: 387,1 metros / 1.270 pies
  • Ranking en el mundo: #50
  • Ranking en el país: #9
  • Ranking en su ciudad: #7
El Empire State Building desde el Madison Square Garden

El Empire State Building desde el Madison Square GardenAngela Weiss/AFP.

Empire State Building, Nueva York

  • Altura: 381 metros / 1.250 pies
  • Ranking en el mundo: #57
  • Ranking en el país: #10
  • Ranking en su ciudad: #8

