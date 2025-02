Chelsea, hija de Bill y Hillary Clinton, abandonó la Iglesia a los seis años por su oposición al aborto

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 13 de febrero, 2025

En un momento en el que se la acusa de haber recibido 84 millones de dólares de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), Chelsea Clinton decidió esquivar el tema hablando sobre sus creencias religiosas y su posición respecto al aborto.

La única hija del expresidente Bill Clinton y de la excandidata demócrata a la presidencia Hillary Clinton, destapó cómo decidió abandonar la Iglesia por su postura antiabortista.

"Me crie en una iglesia metodista y dejé la iglesia baptista antes que mi padre, porque no sabía por qué me hablaban del aborto cuando tenía seis años en la escuela dominical; es una historia real", dijo Clinton en una entrevista recogida por el sitio web lifenews.com.

"Reconocí que había muchas expresiones de fe con las que no estoy de acuerdo y siento que son bastante contrarias a cómo leo la Biblia. Pero me resulta realmente desafiante cuando personas que se autoproclaman liberales miran con cierto recelo la historia de mi familia", añadió.

No es la primera vez que Clinton habla sobre su pensamiento proabortista, que coincide con el que tienen sus padres. De hecho, la hija del expresidente llegó a organizar mesas redondas con personas que comparten su ideología al respecto.