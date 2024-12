Google menosprecia a la Navidad con su último comercial woke

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 12 de diciembre, 2024

La última campaña publicitaria de Google encendió la polémica por vincular la Navidad con la agenda woke. Para su sitio web Google Shopping, el gigante tecnológico seleccionó al influencer LGBT Cyrus Veyssi para que protagonizase su último comercial navideño.

Veyssi, hombre descendiente de iraníes que se define como "no binario", aparece vestido con ropa de mujer y maquillado, quejándose del estado de su piel. Es entonces cuando decide recurrir a Google Shopping para adquirir un producto que le solucione su problema.

"Esta sequedad invernal no es lo mío. Sobre todo cuando tengo tantos looks de vacaciones que lucir. Por suerte, sé justo lo que necesito. Una piel hidratada es un regalo para todos. No necesita envoltorio. Felices fiestas para mí", dice el protagonista durante el comercial.

En seguida, numerosos usuarios de redes sociales comenzaron a criticar a Google.

"Google: '¿Qué deberíamos hacer para nuestro anuncio de Navidad?' Normales: '¿Tal vez una familia compartiendo regalos alrededor de un árbol?' Google: 'Lo siento, lo mejor que podemos hacer es un tío vestido de mujer dando brincos'", escribió un usuario.

Hubo otro perfil que, además de fijarse en el protagonista, destacó que Google empleó un árbol navideño que no se asemeja en nada a los tradicionales abetos.

Ante las críticas, un portavoz de la compañía respondiendo, en declaraciones recogidas por Fox Business, que sólo "se trata de una sola publicación patrocinada en Instagram, que representa una fracción del porcentaje de una campaña mucho más amplia de Google Shopping"