Tulsi Gabbard: la intrusión trans en el deporte femenino será "radicalmente peor" si Kamala Harris gana

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 28 de octubre, 2024

La exrepresentante demócrata Tulsi Gabbard, ahora alistada en las filas del Partido Republicano, alertó de que si Kamala Harris logra convertirse en el nuevo presidente, el deporte femenino sufrirá una intrusión de hombres trans "radicalmente peor" a la que ya padece.

"Este es el peligro y el contraste, y una de las razones por las que apoyo al presidente Trump en estas elecciones", dijo Gabbard en el foro sobre el deporte femenino Stand With Women, celebrado en Filadelfia (Pensilvania) y conducido por la nadadora Riley Gaines. "Porque ya ha visto lo que han hecho en los últimos cuatro años bajo la Administración Biden-Harris. Todo lo que hemos visto en este tema y tantos otros se volverá radicalmente peor si Kamala Harris es elegida. Empeorará exponencialmente en todos los niveles, y depende de nosotros asegurarnos de que eso no suceda".

Por su parte, Gaines, quien tuvo que sufrir las consecuencias de enfrentarse a un hombre biológico en las piscinas y compartir vestuarios con él, se sumó a las palabras de Gabbard, responsabilizando a quienes están al frente de la Casa Blanca.

"Si nuestros líderes no son capaces de apoyar a las mujeres, es hora de que elijamos nuevos líderes". Riley Gaines.

Al foro también acudió Sia Liilii, capitana del equipo de voleibol de la Universidad de Nevada, Reno. Tanto ella como sus compañeras han rechazado medirse a la Universidad de San Diego State debido a que en su plantel hay un hombre biológico.

"Las innumerables reuniones a las que nos llevaron a mis compañeras de equipo y a mí, diciéndonos que no teníamos la educación suficiente, que no sabíamos qué ciencia hay detrás de esto, que esta persona en realidad estaba en desventaja con respecto a nosotras las mujeres porque estaba bajo todas estas drogas. Hoy estoy aquí para decir a las mujeres que se ven obligadas a jugar contra estos machos biológicos que tienen voz, así que úsenla y sean valientes y no teman a nada", afirmó Liilii.

Incluso la ONU se opone

La participación de hombres trans en deportes femeninos ha levantado una oleada de quejas y críticas entre la sociedad, incluyendo a gran parte de las propias mujeres deportistas.

Esta polémica ha llevado a organismos a pronunciarse. Un ejemplo es Naciones Unidas (ONU), que, a través de un informe firmado por una alta representante, se opone firmemente a que los hombres disputen competiciones femeninas.

"Para evitar la pérdida de una competencia justa, los hombres no pueden competir en categorías deportivas femeninas. El hombre menos poderoso tiene más fuerza que la mujer más poderosa", remarcó Reem Alsalen, autora del informe.