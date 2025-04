Kid Rock: Bill Maher quedó impresionado con Donald Trump

Publicado por Carlos Dominguez 2 de abril, 2025

Kid Rock reveló en Fox News que el comediante Bill Maher quedó impactado después de reunirse en la Casa Blanca con Donald Trump.

El músico conservador, que participó como mediador durante el encuentro, ha relatado cómo fue la reunión.

Según Kid Rock, todo el mundo quedó impresionado con el "comandante en jefe MAGA": "Trump es el tipo de personas que hay que conocer para entenderlo".

Entre los comensales también estuvo presente el CEO de la UFC, Dana White.

El músico dijo que él y Dana nunca han visto a "nadie que haya conocido al presidente que se haya ido sin decir 'wow, qué gran tipo' tan divertido y atractivo e inteligente".

Durante la reunión hablaron sobre temas como acabar con la ideología woke y "asegurar la frontera" de los Estados Unidos. A pesar de ser un crítico del presidente, Maher también ha denunciado las derivas del wokismo.

Después de la cena con Trump, el conductor de Real Time with Bill Maher escribió en X para agradecer a todos por el interés en su cena con el presidente y ha dicho que revelará todos los detalles el 11 de abril.

Kid Rock declaró que el propósito de esta reunión fue "mostrar a la gente que, aunque hemos sido bastante duros los unos con los otros, cuando te pones cara a cara, quizá podamos tener un poco más de civismo en este país e intentar unir a la gente. Esa era toda mi intención".

Antes de la reunión, Trump expresó sus dudas sobre cómo iría el encuentro en un post de Truth Social, diciendo que Kid Rock sugirió la cena, y "realmente no me gustó mucho la idea, y no me gusta mucho ahora, pero pensé que sería interesante".